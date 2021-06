TNB – partener cu We are Phoenix la Romanian Design Week/Design Go, cu proiectul Phoenix Experience

We are Phoenix, în parteneriat cu Teatru National „I.L.Caragiale” din București, propune o instalație imersivă care combină produsul cu arta, prin prezentarea unui proof-of-concept, lansarea unei serii de NFT-uri și un dialog despre creativitate și economie experiențială.

Evenimentul, organizat de We Are Phoenix, Ada Galeș şi Aureliana Popa are loc vineri, începând cu ora 20.30, în Foaierul de la etajul 1 al Sălii Studio a TNB, acces dinspre Bd. Bălcescu nr. 2.

Facebook – https://fb.me/e/2ut9s7NzN

Phoenix Experience combină produsul cu arta reprezentativă (prin ilustrațiile făcute de o artistă româncă – Animalenas) și design-ul de experiență (prin instalația video și soundscape-ul quadrofonic).

Participanții vor avea ocazia să fie imersați în procesul de transformare despre care comunică business-ul prin expunerea la instalația artistică.

Pentru a susține complementaritatea dintre business și artă, în cadrul RDW, Ada Galeș va lansa NFT-urile create dupa video-urile care compun experiența imersivă.

În data de 11 iunie, participanții vor avea ocazia să participe la un dialog între artiști, oameni de business și We are Phoenix – despre creativitate și importanța economiei experiențiale.

Speakerii evenimentului sunt:

– Ada Galeș, actriță și antreprenoare, co-fondator We Are Phoenix

– Aureliana Popa, co-fondator We Are Phoenix

– Anca Prisăcariu (Animalenas) – ilustrator

– Adrian Posteucă, CEO Stakeborg NFT & CEO ConceptFactory

– Ionuț Țața, CEO Iceberg+

– Sorin Anagnoste, Lector și Prodecan al Facultății Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (FABIZ), în cadrul ASE

– Gabriel Paunescu, CEO Naologic.

Evenimentul este parte Design Go, circuitul oficial Romanian Design Week, 3-14 iunie 2021