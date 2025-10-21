Tur ghidat la Odeon, de Ziua Europeana a Teatrelor Istorice

Pe 25 octombrie se sărbătorește Ziua Europeană a Teatrelor Istorice, o inițiativă a Reţelei Europene a Teatrelor Istorice, din care face parte și Teatrul Odeon.

Sâmbătă, de la ora 14.00, actorul Gabriel Pintilei va împărtăși povești din istoria centenară a Odeonului și va oferi o incursiune în partea nevăzută de obicei de spectatori a clădirii.

Durata maximă a turului este de o oră și 30 de minute.

Preț bilete: 20 lei

Rețeaua Europeană a Teatrelor Istorice / European Route of Historic Theatres reunește 120 dintre cele mai frumoase, mai interesante și bine conservate teatre istorice din întreaga Europă. Scopul ei este de a familiariza publicul cu moștenirea culturală pe care o oferă clădirile istorice și de a sprijini colaborările dintre membri.

Sunt 12 rețele care traversează Europa – Rețeaua Adriatică, Rețeaua Canalului, Rețeaua Împăratului, Rețeaua Germană, Rețeaua Italiană, Rețeaua Nordică, Rețeaua Baltică, Rețeaua Iberică, Rețeaua Franceză, Rețeaua Alpină și Rețeaua Mării Negre – și își propune să promoveze teatrele istorice ca parte importantă a patrimoniului cultural european.

Rețeaua Marea Neagră, din care face parte Teatrul Odeon (construit de arhitectul Grigore Cerchez, în 1911) include opt teatre istoric. Dintre ele, cinci sunt construite de arhitecții vienezi Fellner și Helmer.

Acestea sunt: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași (construit în 1896) – manager de rețea, Teatrul Național Academic de Operă și Balet din Odessa (Ucraina, 1887), Teatrul Regina Maria din Oradea (1900), Teatrul Național „Ivan Vazov” din Sofia (Bulgaria, 1904), Teatrul Ucrainean Regional „Olga Kobylianska” din Cernăuți (1905), alături de Teatrul de Operă și Balet „Z. Paliashvili” din Tbilisi (Georgia, construit de arhitectul Victor Schröter în 1896), și Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” / Centrul Cultural Teatrul Vechi Mihai Eminescu Oraviţa din Oravița (cel mai vechi teatru din țară, inaugurat în 1817).

Teatrele istorice din Europa reprezintă o parte semnificativă a moștenirii culturale europene. Fie că le puteți explora ca muzee sau vă puteți bucura de spectacole speciale, fie că sunt deschise publicului sau sunt proprietăți private, aici istoria Europei prinde viață în forma sa cea mai fermecătoare.