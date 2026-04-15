Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea”, prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

Pe 31 mai 2026, scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București găzduiește un eveniment teatral major: spectacolul „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, producție a Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău – una dintre cele mai puternice montări recente ale scenei din Republica Moldova.

Spectacolul propune o lectură contemporană, incisivă și profund actuală a tragediei shakespeariene, o radiografie a mecanismelor puterii, a manipulării și a seducției discursului autoritar.

În centrul acestei construcții scenice se află Richard, un anti-erou emblematic, interpretat de Anatol Durbală, într-un rol de mare forță, considerat una dintre cele mai complexe partituri actoricești ale repertoriului universal.

Distribuția reunește actori importanți ai scenei din Chișinău, dar și tineri aflați la debutul pe cea mai importantă scenă a teatrului din Republica Moldova: Alexandru Leancă, Valentin Zorilă, Mihaela Strâmbeanu, Corina Rotaru, Mihai Zubcu, Ghenadie Gâlcă, Tatiana Lazăr, Cătălina Varaniță, Iurie Focșa, Dan Melnic, Igor Babiac, Nicu Ciumașu, Renata Țurcan, Ilie Pârlog, Sergiu Vîzdoagă.

Echipa artistică este completată de scenografa Irina Gurin, cu universul sonor și muzica semnate de Valentin Lindo Strișcov, mișcarea scenică realizată de Oleg Mardari, video designul de Vlad Adajuc și light designul de Andrei Fotescu, contribuind la o experiență scenică intensă și contemporană.

Relația dintre Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău s-a construit în ultimul deceniu printr-un amplu program de schimburi artistice și turnee reciproce, devenit deja o tradiție.

Începând cu 2014, când cele două instituții au realizat unul dintre cele mai importante proiecte culturale comune – turneul „Teatru românesc la București și Chișinău” – colaborarea a continuat în mod constant prin edițiile succesive ale programului extins București–Iași–Chișinău, dar și prin participări la festivaluri și Reuniuni ale Teatrelor Naționale.

De-a lungul acestor ani, spectacolele TNME au fost prezentate periodic pe scenele TNB, iar producțiile bucureștene au ajuns, la rândul lor, la Chișinău, consolidând un dialog artistic viu și puternic între cele două instituții și între publicurile lor.

Biletele pentru spectacolul din 31 mai, ora 19.00 sunt disponibile pe site-ul tnb.ro și la Casa de Bilete a teatrului.