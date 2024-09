UNDERCLOUD – ediția a 17-a se deschide cu Ada Milea și se închide cu Maia Morgenstern

Cea de-a 17-a ediție a UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România, începe marți și va dura o săptămână, pe Calea Griviței din București.

Sunt spectacole de teatru eveniment, experiențe culturale inedite, întâlniri cu personalități artistice relevante, spectacole de dans sau seri de poezie.

Festivalul se deschide cu Ada Milea și se închide cu Maia Morgenstern. Ada Milea aduce o explozie de muzică și voie bună în deschiderea UNDERCLOUD cu „Apolodor” după Gelu Naum și „Amintiri din copilărie” după Ion Creangă, inedit transpuse în scenă, în timp ce Maia Morgenstern invită publicul la o întâlnire emoționantă bazată pe lansarea cărții „Orez. Cu Lapte”, o lansare în premieră realizată în dialog cu publicul.

La spectacolele din cadrul festivalului susținute de către administrația locală a Sectorului 1 intrarea este liberă, pe bază de invitații, în limita locurilor disponibile. Rezervări pentru invitații se fac pe mail undercloudfest@gmail.com

Marți seară, intrarea este liberă la spectacolul „Draga Ana”, începând cu ora 21:00, la Teatrul Dramaturgilor Români (TDR). „Dragă Ana” este jurnalul muzical al unei actrițe care o dată cu împlinirea vârstei de 30 de ani, se hotărăște să facă o scurtă trecere prin cele mai importante audiții și întâlniri muzicale din ultimii 10 ani, mai exact de la prima etapă a admiterii la facultate și până în prezent. Pe parcursul „spectacolului-concert” spectatorii vor putea pătrunde în universul fragil al emoțiilor unei actrițe dinaintea fiecărei audiții și vor fi introduși în lumea musicalului, purtați prin arii cunoscute, dar și prin altele mai puțin cunoscute.

Tot marți, accesul este gratuit și la serile de poezie de la Black Habit, care au loc în fiecare zi de la 20.00 și care propun, și în acest an, publicului întâlniri cu nume mari din poezia românească: Ligia Keșișian, Iulian Tănase, Cosmin Perța, Florin Iaru, Ioana Crăciuneascu și Rozana Mihalache.

Miercuri seară, accesul este liber la alte două spectacole de referință: „Omen” (4 septembrie, ora 20.00, la TDR) și „Mâine e tot un fel de azi” (4 septembrie, ora 20:00, la Hotspot Workhub), iar în data de 6 septembrie la spectacolul „Povestiri din pământ și hărtie”, începând cu ora 21:00, la UNARTE.

Intrare liberă este și la performance-ul Grivița 53 care cuprinde o serie de evenimente (spectacol de acrobație, cor urban, expoziție de pictură urbană, dans contemporan, performance de grafitti și multe alte experiențe culturale, în fiecare zi de la ora 17:00, pe Calea Griviței.

Spectacolul „Cineva are să vină” de Jon Fosse, autorul câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură în 2023, o aduce spectatorilor pe minunata actriță Ofelia Popii și pe Ciprian Scurtea, în regia lui Chris Simion-Mercurian. Reprezentația va fi o premieră întrucât va fi prima dată când spectacolul se va juca în aer liber, sub cerul UNDERCLOUD.

Un alt eveniment care ne bucură festivalul prin unicitatea lui este lansarea cărții „Moștenirea” în prezența autorului, părintele Constantin Coman, unul dintre cei mai îndrăgiți duhovnici ai Capitalei care va răspunde întrebărilor publicului și va încânta cu vorbele sale inspirate.

În acest an, locuitorii Capitalei au șansa de a vedea producții din orașe precum Sibiu, Timișoara, Cluj și Iași, jucate pentru prima dată în București. Povestea Fridei Kahlo, un „Macbeth” original sau „Silent Cehov” sunt doar câteva dintre provocările spectacolelor invitate din alte orașe. Festivalul va oferi publicului și ocazia de a rămâne după reprezentații la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu echipele de creație implicate în crearea spectacolelor.

O secțiune-bijuterie creată acum câțiva ani și care stârnește un mare interes este cea de dans. Spectacolele selectate anul acesta promit performanță și o energie cu totul specială: „Eine kleine nacht Music” în coregrafia lui Gigi Căciuleanu cu actorul Lari Giorgescu care impresionează prin calitățile sale corporale, „Morning Solitude” și „Omen” în coregrafia lui Arcadie Rusu, „Double Fiesta”, un spectacol de Andrea Gavriliu, „Eden news” de Andrei Boariu, „Povestiri din pământ și hârtie” sub semnătura Andrei Tcaciuc, „Wet dreams (are made of this) de Anastasia Preotu.

„Primăria Sectorului 1 a susținut în cadrul Undercloud 17 și spectacole destinate copiilor și adolescenților. Astfel, în cadrul MiniCLOUD, secțiunea pentru copii și adolescenți, aveți șansa să vă lăsați copiii timp de o săptămână la ateliere de teatru, dans, construcție de păpuși și marionete susținute de profesioniști în domeniu. Totodată, în cadrul acestei secțiuni, vom avea și o conferință cu Aida Caefer, actriță, trainer la atelierul de construcție păpuși, cu experiență de 30 ani la Hollywood și 2 premii Emmy pentru păpuși celebre din filme SF sau animație. Atelierele se țin zilnic de la 10:00 -14:00, la UNARTE și Hotspot”, informeazăautoritatea locală.

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe site-ul www.undercloudfest.ro. UNDERCLOUD este primul festival de teatru independent din România și se desfășoară anual, fără întrerupere, în București din 2008. Scopul principal al festivalului este de a promova teatrul independent, de a susține artiștii emergenți și consacrați și de a oferi publicului acces la producții inovatoare și provocatoare.