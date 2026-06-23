UniCredit Bank lansează la Sibiu campania 2026 sub mesajul „You are the soul of FITS”

Cea de a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), desfășurată între 19-28 iunie, are ca tema profundă și universală „SUFLET”. Partener de tradiție al festivalului de peste 20 de ani, UniCredit Bank marchează această ediție printr-o campanie de comunicare construită în jurul unui mesaj simplu și puternic: „You are the soul of FITS”.

Prin această inițiativă, banca aduce în prim-plan oamenii care dau viață festivalului – artiștii, organizatorii, echipele din culise, voluntarii și, mai ales, publicul prezent la Sibiu, potrivit unui comunicat.

Campania pornește de la un adevăr esențial: sufletul FITS nu se regăsește doar pe scenă, ci în fiecare persoană care trăiește experiența festivalului. Emoția colectivă, conexiunile create și energiile împărtășite sunt cele care transformă FITS într-un fenomen cultural unic.

„Pentru noi, parteneriatul cu FITS nu a fost niciodată un simplu exercițiu de comunicare, ci o relație vie, care a crescut împreună cu festivalul. Anul acesta ne întoarcem la esență și spunem direct: You are the soul of FITS”, a spus Anca Ungureanu, director de Identitate și Comunicare, UniCredit Bank.

Vizualurile și execuțiile creative din acest an reflectă diversitatea experiențelor personale și a emoțiilor trăite în cadrul festivalului, subliniind ideea că fiecare participant contribuie la identitatea lui.

„La Sibiu, UniCredit Bank investește în stări de spirit. Ne dorim ca fiecare persoană să conștientizeze că, prin simpla sa prezență, devine parte din ceva mai mare. În cele din urmă, you are the soul of FITS”, a adăugat Anca Ungureanu.

O continuare firească a unei platforme de comunicare construite în timp.

Campania din 2026 se înscrie într-o direcție strategică dezvoltată de UniCredit Bank în ultimii ani:

2024 – „Leapșa prieteniei”, un gest de unitate în industrie;

– „Leapșa prieteniei”, un gest de unitate în industrie; 2025 – „Hands that Hold the Silence”, un omagiu adus celor din culise;

– „Hands that Hold the Silence”, un omagiu adus celor din culise; 2026 – o celebrare a tuturor celor care trăiesc festivalul, sub mesajul „You are the soul of FITS”.

Această evoluție reflectă convingerea că, dincolo de scenografie, tehnologie sau producție, elementul definitoriu al FITS rămâne componenta umană.

Unul dintre pilonii esențiali susținuți de UniCredit Bank rămâne programul de voluntariat FITS, care reunește sute de tineri motivați să contribuie la organizarea unui eveniment de amploare internațională. Aceștia reprezintă o expresie autentică a temei „SUFLET” – prin energie, generozitate și spirit de comunitate.

În paralel, banca continuă să susțină infrastructura-cheie a festivalului – Fabrica de Cultură UniCredit, precum și aplicația și revista oficială FITS. Prezența UniCredit Bank la ediția din acest an este gândită ca o invitație la reflecție și conexiune, adresată tuturor celor prezenți la Sibiu: de a se opri, chiar și pentru un moment, și de a conștientiza că fac parte dintr-o experiență colectivă.

Pentru că, dincolo de toate, răspunsul rămâne același: „You are the soul of FITS.”

FITS 2026 include 848 de evenimente și peste 5.000 de artiști din 83 de țări, fiind una dintre cele mai mari și importante platforme dedicate artelor spectacolului la nivel global.