Victor Rebengiuc, din nou pe scenă. Două capodopere, o singură seară la Sala Palatului

Pe 9 mai, Sala Palatului devine spațiul în care două texte fundamentale se contopesc pentru a descifra, împreună, misterul iubirii și al timpului care trece peste noi.

Seara începe cu freamătul rătăcirii: Marius Manole și Rodica Mandache ne poartă pe drumul lui Peer Gynt (50’), o căutare febrilă a sinelui printre alegeri și regăsiri. Este povestea omului care străbate lumea pentru a înțelege că tot ce căuta cu adevărat era deja acasă.

Apoi, timpul se oprește în loc pentru o întâlnire remarcabilă: Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc dau viață celebrelor Scrisori de dragoste de A.R. Gurney (80’). O cronică a unei iubiri care nu are nevoie de atingere pentru a dăinui o viață întreagă, ci doar de ecoul unor cuvinte așternute pe hârtie.

4 artiști fantastici. 2 destine oglindite. O experiență rară. O seară care îți va reaminti de ce teatrul este, înainte de toate, o formă de iubire.