20 de șoferi de la STB au furat o tonă de motorină, cu bidonul, în 3 luni

O tonă de motorină au furat cu bidonul, timp de 3 luni, 20 de șoferi de la Societatea de Transport București (STB), de la Autobaza Nordului. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 ii cercetează sub control judiciar și le-a intezis să profeseze pe o perioadă de 60 de zile.

Conform unui comunicat, în perioada 23 ianuarie – 17 aprilie, inculpații au sustras carburantul în timpul programului de lucru, pe timpul nopții, din rezervoarele autobuzelor parcate în autobază. Faptele au fost comise în incinta punctului de lucru în care aceștia își desfășurau activitatea- Autobaza Nordului, din sectorul 1 al Capitalei.

Ancheta a fost demarată prin efectuarea a 20 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, ocazie cu care au fost găsiți aproximativ 1.000 de litri de motorină. . Procurorii au deschis un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.