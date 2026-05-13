45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu, celebrați la bordul trenului LEON

Trenul Leon, fabricat la Electroputere VFU Pașcani și operat de RELOC Craiova, va transporta pe ruta București-Brașov și retur, pe 15 mai, astronauți și experți aerospațiali internaționali, la 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu.

GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar privat și operator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est, omagiază, astfel, performanța românească în spațiu, printr-o călătorie specială, se arată într-un comunicat.

„Suntem onorați să putem susține un proiect emblematic dedicat împlinirii a 45 de ani de la momentul în care cosmonautul Dumitru Prunariu a devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Călătoria aniversară la bordul trenului LEON este inițiativa prin care GRAMPET Group își exprimă respectul și admirația față de această performanță istorică și față de cel care a făcut-o posibilă.

Dumitru Prunariu este un vizionar și un reper de curaj, care ne inspiră și va continua să inspire generații întregi. O personalitate care a scris o pagină de istorie pentru România și care merită întreaga noastră considerație” – Gruia Stoica, președinte și fondator GRAMPET Group.

De la șine la stele, trenul Leon și Dumitru Prunariu reunesc industria românească și explorarea spațiului într-o călătorie care celebrează forța de a îndrăzni și de a construi dincolo de limite.

Din toate colțurile lumii, împreună pentru performanță

La 45 de ani de la zborul istoric al lui Dumitru Prunariu, România va fi gazda unei reuniuni internaționale a pionierilor, a veteranilor și a noilor generații de exploratori ai cosmosului, invitați să marcheze un moment definitoriu în istoria explorării spațiale.

La acest eveniment vor fi prezenți cei care au deschis drumuri în explorarea spațiului pentru națiunile lor: Ivan Bella, primul slovac în cosmos, Pedro Duque Pedro Duque, primul astronaut al Spaniei și fost ministru al cercetării, și Alper Gezeravcı, primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale și pilot militar pe F16.

Ei sunt legați de o experiență unică, aceea de a deschide noi orizonturi pentru țările lor și de a demonstra, fiecare în parte, că explorarea spațială este un simbol puternic al progresului național.

Lor li se alătură figuri emblematice ale Agenției Spațiale Europene și ale programelor spațiale internaționale. Julie Payette, simbol al excelenței canadiene și participantă la două misiuni NASA, aduce perspectiva nord-americană asupra cooperării orbitale.

Paolo Nespoli, unul dintre cei mai experimentați astronauți ESA, și Ulrich Walter, veteran al programului Spacelab, reprezintă generația care a extins colaborarea europeană dincolo de atmosfera terestră.

Prezenți vor fi și Claudie Haigneré și Jean-Pierre Haigneré, două figuri reprezentative ale explorării franceze. Prima femeie astronaut a Franței și unul dintre cei mai experimentați astronauți francezi.

În oglindă cu acești veterani, Jannikke Mikkelsen, exploratoare norvegiană aflată la începutul propriului drum cosmic, reprezintă noua generație de profesioniști care privesc către Lună și Marte.

Alături de ei, vin unii dintre cei care conduc cele mai prestigioase instituții cosmice internaționale. Este vorba despre prof. univ. Pascale Ehrenfreund, președinta Comitetului pentru Cercetarea Spațiului (COSPAR) și prof. Bernard Foig, fost chief scientist al ESA/ESTEC și consilier superior al Directorului General al ESA.

Totodată, vor fi prezenți Jean-Michel Contant, secretarul general al Academiei Internaționale de Astronautică (IAA), Ada Samuelsson din SUA, fost expert în Secretariatul General al ONU și Andy Turnage, care administrează cu mare competență de peste 20 de ani Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic.

Reuniți la aniversarea cosmonautului român Dumitru Prunariu, acești invitați reflectă caracterul universal al explorării spațiale, demonstrând că spațiul nu separă, ci unește vise, drumuri și destine.

Când spiritul ingineriei feroviare românești întâlnește pionieratul spațial

Leon, primul automotor de tip DMU construit în România în ultimii 80 de ani, va fi mijlocul oficial de transport al invitaților evenimentului aniversar. Personalitățile vor călători la bordul său, pe 15 mai, cu plecare din Gara București Băneasa către Brașov, la ora 08:13, și retur în aceeași zi, cu plecare din Gara Brașov la ora 19:50.

Pe parcursul zilei, invitații vor audia un concert de orgă la Biserica Neagră din Brașov, vor participa la o conferință organizată la Universitatea Transilvania din Brașov și vor efectua o vizită la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”. Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, îi va întâlni într-un cadru protocolar.

„Un simbol al revitalizării industriei feroviare românești, trenul Leon marchează trecerea către soluții moderne și perfect adaptate mobilității de astăzi. Certificat CE, conform standardelor europene, este eficient din punct de vedere al consumului și o soluție flexibilă care reduce emisiile de gaze cu efect de seră, putând funcționa cu combustibili nefosili, inclusiv HVO-100 (ulei vegetal hidrotratat). Aceste performanțe fac din Leon automotorul DMU cu cel mai mic impact asupra mediului din România”, conform comunicatului.

Interiorul trenului, configurat cu grijă pentru confort și siguranță, îmbină designul modern cu funcționalitatea. Are spații ample, zone multifuncționale și facilități adaptate atât călătoriilor de agrement, cât și mobilității zilnice.

Leon nu este doar un vehicul de transport feroviar, ci o călătorie în sine, o experiență care începe din momentul îmbarcării, menită să reconecteze comunități, să apropie destinații și să ofere o nouă perspectivă asupra modului în care călătorim.