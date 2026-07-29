5 verificări care reduc riscurile pentru anvelope în zilele caniculare

În sezonul cald, anvelopele – singurul punct de contact dintre mașină și șosea – concentrează efectele căldurii, vitezei și încărcării. O verificare de câteva minute înainte de drum poate proteja atât durata de viață a anvelopelor, cât și siguranța tuturor celor aflați în mașină, potrivit unui comunicat transmis de Bridgestone redacției.

Riscul nu vine doar din căldură, ci mai ales din combinația dintre temperaturi extreme, presiune incorectă, uzură, supraîncărcare și viteză susținută. În astfel de condiții, verificările simple, făcute înainte de drum, pot face diferența între o călătorie sigură și o defecțiune care putea fi prevenită.

Ce se întâmplă cu anvelopele atunci când asfaltul se încinge

Pe măsură ce temperatura de funcționare crește, materialele din structura anvelopei – cauciuc, oțel, straturi textile și aer – sunt supuse unor solicitări mecanice mai mari. Anvelopele moderne sunt proiectate pentru condiții dificile, însă performanța lor depinde direct de starea tehnică și de întreținerea corectă.

Presiunea internă crește. Aerul din anvelopă se dilată la temperaturi ridicate. O presiune incorectă poate modifica suprafața de contact cu șoseaua și poate afecta aderența și stabilitatea mașinii.

Aderența și eficiența frânării pot scădea. O anvelopă uzată, deteriorată sau utilizată la o presiune nepotrivită poate răspunde mai slab la frânări de urgență și schimbări bruște de direcție.

Uzura se poate accelera. Căldura influențează proprietățile cauciucului, iar drumurile lungi și vitezele ridicate pot intensifica uzura benzii de rulare.

Riscul unei defecțiuni structurale crește. Temperaturile extreme, combinate cu subumflarea, supraîncărcarea, viteza susținută sau deteriorări nedetectate, pot favoriza explozii ori delaminarea benzii de rulare.

Checklist-ul Bridgestone pentru drumurile de vară

Pentru a limita efectele caniculei asupra anvelopelor și pentru a păstra performanța mașinii, Bridgestone recomandă cinci verificări și măsuri ușor de aplicat: