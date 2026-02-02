77 de decese rutiere la un milion de locuitori – aproape aproape dublu față de media UE

România a înregistrat 77 de decese rutiere la un milion de locuitori, aproape dublu față de media UE, conform Buletinului Siguranței Rutiere.

Datele Ministerului Afacerilor Interne consultate de Coaliția pentru Siguranța Rutieră (CSR) relevă că, în perioada 2015–2024, au crescut constant accidentelor ușoare, în special în rândul șoferilor de vârstă medie și înaintată.

Aceasta, deși accidentele grave în rândul tinerilor (0–24 ani) și în categoria 25–44 de ani s-au redus la jumătate.

Practic, accidentele ușoare în rândul șoferilor de peste 65 de ani s-au dublat în ultimii 10 ani, de la 1.611 cazuri, în 2015, la 3.632, în 2024. Iar în categoria 45–64 de ani, acestea au crescut de la 7.036 la peste 10.355 de cazuri.

Foarte important, însă: dimensiunea fenomenului este semnificativ mai mare, căci majoritatea accidentelor este gestionată direct de companiile de asigurări pe baza constatării amiabile de accident.

De exemplu, doar în primele 9 luni ale anului trecut au fost achitate, în baza polițelor RCA, peste 360.000 de dosare de daună, rezultate în urma accidentelor rutiere. Acest număr este în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului anterior, ceea ce confirmă faptul că frecvența incidentelor rutiere rămâne ridicată.

„Scăderea accidentelor grave este un semn bun, dar problema siguranței rutiere este departe de a fi rezolvată. De aceea, CSR – Coaliția pentru Siguranță Rutieră face un apel public și invită instituțiile, companiile și societatea civilă să se implice în acțiunile din cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere”, au declarat reprezentanții CSR.

Legea privind instituirea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere (SNSR), un proiect inițiat de CSR, oferă cadrul necesar pentru consolidarea cooperării inter-instituționale și pentru promovarea unor măsuri concrete de prevenție, educație și responsabilizare în trafic.