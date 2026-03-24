Activitatea de transport feroviar trece la ora oficială de vară, începând de duminică, 29 martie, ora 03:00 devenind ora 04:00, informează marți CFR Călători.

Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulația se va efectua conform orarului prevăzut în mersul trenurilor. „Astfel, trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală (de iarnă) până în noaptea de 28/29 martie a.c. la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După ora 04:00, trenurile vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară”, se arată într-un comunicat al companiei.

Trenurile operate de CFR Călători aflate în circulație după ora 03:00, care devine ora 04:00, își vor continua mersul până la stația de destinație. În cazul în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu orele normale de plecare în intervalul orar 04:00 – 05:00, trenurile vor pleca în ordinea rangului.

„Având în vedere că și în țările vecine trecerea la ora de vară se face în aceeași zi de duminică, 29 martie 2026, între stațiile de frontieră cu țările vecine, trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare”, precizează reprezentanții CFR Călători.