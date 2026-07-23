Aeroportul Arad, pregătit să preia zborurile de la Timișoara când se repară pista

Aeroportul Internațional Arad este pregătit să preia zborurile de la Timișoara în toamnă, când sunt programate reparații la pistă timp de trei săptămâni (2-22 noiembrie).

„Este firesc ca acestea să fie direcționate către Arad”, a transmis Péró Tamás, vicepreședinte al CJ Arad, într-un comunicat de presă.

Angajații aeroportului arădean au fost păstrați în anii în care nu au existat curse regulate iar baza este funcțională, astfel că „acum este momentul ca fiecare angajat să se mobilizeze și să fie identificate toate soluțiile necesare pentru ca operatorii aerieni și pasagerii să beneficieze de servicii sigure, rapide și profesioniste”, a precizat el.

Aeroportul din Arad a pierdut cursele regulate de pasageri, în 2015. De atunci, există doar curse sezoniere către destinații turistice externe, zboruri charter sau de mărfuri. În sezonul estival se deschide, însă, operarea curselor Charter.

În iunie anul acesta, au fost reluate cursele aeriene directe de la Arad către Antalya, în fiecare miercuri. Astfel, cei care aleg să plece din Arad în vacanță nu mai sunt nevoiți să facă un drum până la Timișoara sau Budapesta pentru a lua avionul. În plus, au asigurată parcare gratuită la Aeroportul Arad pe toată durata sejurului.