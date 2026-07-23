Aeroportul Internațional Cluj, tranzitat de 2 milioane de pasageri, în mai puțin de 7 luni

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a fost tranzitat de două milioane de pasageri în mai puțin de 7 luni, anul acesta. Pasagerul cu numărul 2.000.000 a sosit pe 22 iulie, cu zborul RO 643 operat de TAROM pe ruta București – Cluj-Napoca.

S-a întâmplat cu o săptămână în avans față de perioada similară a anului trecut. Este pentru a 8-a oară în istoria aeroportului când este atins acest prag important.

Norocosul pasager a fost selectat și premiat în cadrul unui moment festiv organizat odată cu sosirea aeronavei.

În acest an au fost introduse 13 destinații noi și au fost suplimentate frecvențele de zbor pe mai multe rute, măsuri care contribuie la consolidarea traficului aerian.

Aeroportul clujean a înregistrat 3.582.000 de pasageri în anul 2025, cifră care a reprezentat un nou record istoric.