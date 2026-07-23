Aeroportul Internațional Timișoara se închide în noiembrie, pentru repararea pistei

Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara va fi închis în perioada 2-22 noiembrie, pentru reparații urgente la pista degradată de mai mulți ani.

„Calendarul intervenției a fost stabilit astfel încât reparațiile să fie finalizate înainte de sezonul de iarnă, când fenomenele meteorologice accelerează degradarea infrastructurii și pot conduce la apariția unor situații care să impună măsuri de urgență.”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Toate companiile care operează pe aeroport au fost informate printr-o adresă oficială, pentru a putea adopta măsurile necesare și pentru a-și informa pasagerii asupra modificărilor intervenite în programele de zbor.