Aeroporturile Otopeni și Băneasa, reacreditate internaţional în privinţa emisiilor de carbon

Aeroporturile Internaționale „Henri Coandă” Otopeni și „Aurel Vlaicu” Băneasa au primit reacreditarea la Nivelul 3 în cadrul programului Airport Carbon Accreditation (ACI), valabilă până în iunie 2026.

Cele două aerogări se alătură, astfel, unui grup select de 64 de aeroporturi europene acreditate la Nivelul 3, dintr-un total de 286 certificate pe continent.

Certificarea este rezultatul unor analize riguroase efectuate de verificatori independenți și avizate de instituții prestigioase precum Comisia Europeană, ICAO, ONU și Eurocontrol.

„Această recunoaștere internațională confirmă angajamentul nostru în gestionarea și reducerea emisiilor de CO₂, realizată în contextul unei creșteri substanțiale a traficului de pasageri și aeronave. Continuăm să investim în sustenabilitate și să răspundem proactiv provocărilor schimbărilor climatice, menținând standardele cele mai înalte în aviația civilă europeană”, a transmis Compania Națională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).