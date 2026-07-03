AIC Trucks a livrat 14 autobuze electrice Otokar către Primăria Reșița

AIC Trucks a livrat către Primăria Reșița 14 autobuze electrice marca Otokar, model e-Kent Generația 2, de 12 m, cu 3 uși.

Alături de vehicule, au fost aduse și 12 stații de încărcare și sisteme e-ticket pentru 42 de stații. Achiziția a fost făcută în urma unei licitații publice prin finanțare PNRR.

Cele 14 autobuze vor deservi transportul urban din Municipiul Reșița, care și-a setat ca obiectiv să ofere locuitorilor un transport public modern, ecologic și accesibil.

Beneficiile pentru comunitate: Reducerea emisiilor de CO2 si a poluarii, trafic cat mai comod si rapid, confort sporit prin autobuze moderne, siguranță si accesibilitate pentru toti locuitorii.

Stefano Albarosa, CEO AIC (Importator unic Otokar in Romania): „Livrăm astăzi 14 autobuze electrice e-Kent, o livrare foarte importantă pentru că a fost făcută într-un timp foarte scurt, 10 luni, și ne bucurăm foarte mult că am reușit să îndeplinim acest termen important pentru finanțarea PNRR A acestor autobuze.

Colaborarea cu Municipiului Reșița a fost impresionantă la nivel de profesionalism și la nivel de capacitate de a gestiona un proiect atât de complex și aici nu vorbesc numai de stadiul de licitație, dar și de stadiul de implementare și de livrare. E un semnal foarte important, este prima comanda importantă de autobuze electrice pentru transport urban pe care Otokar o livrează în România”.

Laurentiu Stanciu, directorul general al Transport Urban Reșița: „Avem 13 tramvaie electrice, 24 de autobuze electrice și mai așteptăm încă 8 microbuze electrice care se vor alătura flotei noastre undeva la sfârșitul anului. Contractul a fost finanțat prin PNRR, am avut o perioadă strânsă de livrare, dar firma Otokar a reușit să ne livreze în timp toate autobuzele, astfel încât să nu pierdem finanțarea”.

Daniel Mircea Călin, viceprimar Municipiul Reșița: „Reșița este singurul municipiu, capitală de județ din România care are transport verde integral. Ne declarăm mulțumiți pentru faptul că la prima vedere, înainte de a fi utilizate, calitatea acestora este ceva mai bună decât cele pe care le-am avu, finisajele sunt mult mai bune, dotările sunt net superioare”.

Duru Alayoglu, reprezentant Otokar International Sales Department: „Acest contract pentru 14 autobuze electrice Otokar este important pentru noi, deoarece credem că Reșița este un oraș cu adevărat deschis spre schimbare și tehnologie. Susținem și credem cu adevărat în motivația și eforturile lor. Este o oportunitate foarte mare pentru noi să facem parte din acest proiect. De asemenea, România este o piață mare și importantă pentru noi”.

Otokar este o companie din Grupul Koç, prezentă în România din 2018 în cadrul Otokar Europe – filiala București și a furnizat peste 400 de autobuze Primariei Municipiului București.

AIC Trucks a devenit Importator exclusiv în anul 2023 și oferă clienților Otokar intreaga gama de autovehicule comerciale, servicii post-vânzare, furnizare de piese și servicii de finanțare a vânzărilor.

Din 2017 AIC Trucks importă și distribuie în România, în exclusivitate, brandul Ford Trucks și deține una dintre cele mai mari activități de comerț cu camioane second hand multibrand din România.