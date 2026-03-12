Al 30-lea vagon de călători modernizat de Electroputere VFU Pașcani

Cel de-al 30-lea vagon de călători clasa a II-a, modernizat în cadrul proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a încheiat cu succes proba de parcurs și urmează să fie livrat beneficiarului.

Acesta este dotat cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și amenajări pentru transport biciclete și schiuri, fiind realizat prin modernizarea unui vagon serie veche 20-76 în serie nouă 84-70, se arată într-un comunicat.

GRAMPET Group a atins, astfel, un prag important în cea mai complexă modernizare de vagoane realizată vreodată la Electroputere VFU Pașcani.

Ambițiosul proces de reabilitare realizat de Electroputere VFU Pașcani, în valoare totală de peste 67 de milioane de euro, vizează modernizarea a 42 de vagoane de călători clasa a II-a și asigurarea mentenanței acestora pe o perioadă de 9 ani.

În urma intervențiilor majore efectuate asupra acestor vehicule, vor rezulta 22 de vagoane simple – salon deschis cu 64 de locuri și 20 de vagoane PMR – salon deschis cu 48 de locuri.

Se execută lucrări complexe de modificare la toate ansamblurile, subansamblurile și instalațiile acestora, cu scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice, a siguranței și a confortului pasagerilor.

Printre principalele lucrări se numără refacerea carcasei și adaptarea cadrelor de boghiu, montarea de osii, instalarea de sisteme noi de tracțiune, legare și ciocnire, montarea ușilor de acces și intercomunicație cu acționare automată și instalarea sistemelor moderne de frânare, alarmă și siguranță.

Spații și funcționalități gândite pentru pasageri

Vagoanele modernizate sunt echipate cu dotări adaptate cerințelor actuale ale transportului feroviar de călători: prize normale de 230 V și prize USB, sistem video-infotainment și Wi-Fi, măsuțe pliabile și iluminat exclusiv LED.

De asemenea, sunt două toalete ecologice și o zonă pentru depozitarea bagajelor voluminoase, ferestre din sticlă securizată cu protecție UV, instalație modernă de climatizare și sistem de supraveghere video (CCTV).

Suplimentar, vagoanele din seria 84-70 dispun de facilități dedicate accesibilității: un spațiu pentru fotolii rulante, cu trei locuri pentru însoțitori și o zonă de ancorare a altor două asemenea echipamente, două lifturi pentru accesul facil al fotoliilor rulante – câte unul pe fiecare parte a vagonului.