Alstom retrage din circulație a doua dintre cele trei rame Coradia care formează trenuri

A doua dintre cele trei rame Coradia care formează trenuri pe ruta Bucureşti Nord-Constanţa şi retur va fi retrasă din circulație, cu avizarea Alstom, informează CFR Călători.

Acest lucru se va produce începând din data de 6 octombrie, pe motive de ordin tehnic, la fel cum s-a întâmplat și cu prima retasă, pe 19 septembrie.

„În prezent, din cele trei rame Coradia Alstom puse la dispoziţia CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în cadrul contractului de servicii publice, mai sunt în circulaţie două rame. (…) Cele patru trenuri ce erau formate cu rame Coradia IR 16091, IR 16092, IR 16093 şi IR 16094 Bucureşti Nord-Constanţa şi retur circulă, în prezent, cu vagoane şi locomotive achiziționate prin PNRR. Până la acest moment Alstom nu a comunicat o dată pentru repunerea în circulaţie a celor două rame. Menţionăm că CFR Călători face eforturi pentru a substitui ramele Coradia Alstom cu vagoane din parcul propriu de material rulant”, precizează compania națională, într-un comunicat.

Contractul în valoare de peste 1,7 miliarde de lei, semnat de ARF cu producătorul francez Alstom, în decembrie 2023, prevede furnizarea a 37 de rame electrice noi RE-IR.