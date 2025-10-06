ANAF a descoperit 128 de companii de ride-sharing care funcționau la negru

Inspectorii antifraudă au depistat 128 de firme care funcționau la negru în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 35 de milioane de euro (175 de milioane de lei) cauzat bugetului de stat.

Pentru recuperarea acestuia, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing, informează, luni, ANAF.

Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), derulată în cursul săptămânii trecute.

Cele 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing) funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente, potrivit comunicatului.

Operațiunea, inițiată pe 29 septembrie, a vizat descoperirea de practici evazioniste, precum plata la negru a salariilor șoferilor și nedeclararea veniturilor.

DGAF menționează că a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și a sumelor urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Controalele Antifraudă au fost demarate ca urmare a unor analize de risc realizate de DGAF în luna septembrie, care au semnalat un risc fiscal major în rândul operatorilor de transport alternativ.

„Modul prin care operau majoritatea companiilor investigate a indicat inspectorilor ANAF sustragerea de la plata obligațiilor fiscale prin contracte de comodat fictive”, potrivit ANAF. Concret, șoferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit către societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme.

De asemenea, după ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, companiile opreau un comision de până la 15%, restul banilor fiind transferați șoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizați. Majoritatea șoferilor fie nu erau angajați cu forme legale, fie aveau normă de timp parțială, iar pentru aceștia nu erau declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat.

Inspectorii antifraudă au constatat că nu erau înregistrări în evidența contabilă și nu se declarau administrației fiscale veniturile impozabile.

Flotă fără aparate de marcat

Pe lângă implicațiile fiscale majore, controalele au scos la iveală și nerespectarea obligației de a dota mașinile cu aparate de marcat electronice fiscale, deși se încasau curse în numerar. În una dintre situațiile investigate, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat.

Sancțiunile aplicate au inclus amendă contravențională, confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei și suspendarea activității de ride-sharing a autoturismelor respective, până la dotarea cu aparate fiscale.

Șoferi fără sigurări sociale și drept de pensie

„De asemenea, prin acest comportament evazionist sunt afectate atât realizarea veniturilor bugetare, cât și persoanele fizice care ar trebui să aibă calitatea de salariat (conducător auto), prin privarea de dreptul la protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie. Legislația din domeniul transportului alternativ reglementează calitatea de conducător auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deținătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ)”, se mai arată în comunicat.

ANAF le recomandă tuturor conducătorilor auto care activează în domeniul transportului alternativ să se asigure că angajatorul își îndeplinește obligațiile fiscale pentru munca pe care au prestat-o și să sesizeze organele competente, atunci când au suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului.

„Pentru creșterea gradului de conformare în domeniul transportului alternativ de persoane și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru entitățile de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va propune totodată instituțiilor implicate în transportul alternativ o serie de măsuri care să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate/subdeclarate, precum și la combaterea nedeclarării/subdeclarării veniturilor impozabile obținute în domeniul transportului alternativ”, precizează ANAF.