AnimaWings a ajuns la a 7-a aeronavă Airbus și adaugă noi curse regulate

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, și-a adăugat în flotă un nou Airbus A220-300, înmatriculat cu indicativul YR-BUN, astfel că a ajuns la 7 aeronave în operare.

Flota AnimaWings, formată din 5 Airbus A220-300 și 2 Airbus A320, este cea mai nouă din aviația românească. Are o medie de vârstă a aeronavelor de aproximativ 5 ani.

Modelul Airbus A220-300 este proiectat pentru rute de durate scurte și medii și oferă o capacitate de 148 de locuri, în configurație 3+2 pe rând, în clasele Economy și Premium Economy. Primele 12 rânduri includ 60 de locuri premium, cu spațiu suplimentar pentru picioare și tetiere reglabile.

Cabina este configurată pentru confort sporit, cu scaune mai late, mai mult spațiu între rânduri, ferestre panoramice mari, iluminare LED ambientală și compartimente de bagaje supradimensionate. Fiecare loc este echipat cu port USB, iar nivelul de zgomot în cabină este redus, contribuind la o experiență de zbor mai confortabilă pe rute de până la 4–5 ore.

Aeronava oferă și performanțe operaționale îmbunătățite, cu un consum de combustibil redus cu până la 20–25% față de generațiile anterioare, susținând eficiența operațională și obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

Noi zboruri din București, Cluj-Napoca și Timișoara

În același timp, operatorul full-service anunță un nou val de rute regulate operate din București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Concret, din această vară, românii au mai multe opțiuni de zbor direct prin AnimaWings, în condiții de călătorie confortabile și eficiente, pe fondul extinderii operațiunilor din aeroporturile regionale.

Timișoara funcționează, deja, ca bază operațională, cu două aeronave alocate şi personal navigant angajat din regiune, iar Cluj-Napoca este în curs de dezvoltare, fiind vizat pentru extindere ca bază în perioada următoare.

Noile rute anunţate de AnimaWings vor deservi conexiuni nedeservite în prezent, deschizând noi oportunităţi atât pentru traficul specific diaspora, dar întărind astfel şi legăturile de afaceri dintre centrele economice.

Din Cluj-Napoca, compania introduce două rute noi către hub-uri economice europene majore, consolidând accesul către destinații intercontinentale:

Cluj-Napoca – Viena (VIE), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri);

Cluj-Napoca – Frankfurt (FRA), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri).

Ambele rute vor fi operate inclusiv cu opțiune de Business Class.

În același timp, operațiunile din vestul țării sunt extinse prin noi conexiuni directe din Timișoara:

Timișoara – Copenhaga (CPH), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și miercuri);

Timișoara – Rotterdam (RTM), din 19 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (miercuri și duminică).

Din București, AnimaWings adaugă două noi destinații:

București – Rotterdam (RTM), din 13 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și vineri);

București – Strasbourg (SXB), din 17 august, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și joi).

Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, iar toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină 8 kg și obiect personal 4 kg.