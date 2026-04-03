AnimaWings a inaugurat zboruri regulate București-München

AnimaWings a inaugurat, pe 2 aprilie, ruta directă București-München, ce va fi disponibilă pe tot parcursul anului.

Operatorul aerian le oferă, astfel, pasagerilor acces rapid către unul dintre cele mai importante centre economice și industriale din Europa. Aceștia au, totodată, conexiuni eficiente către întreaga regiune a Bavariei și numeroase destinații internaționale.

Ruta București-München este operată de AnimaWings cu 6 zboruri pe săptămână, cu excepția zilei de sâmbătă. Programul de zbor este conceput pentru a răspunde atât nevoilor călătorilor de business, cât și celor de leisure.

Astfel, include zboruri cu orar de dimineață (luni, miercuri, vineri) și zboruri de seară (marți, joi și duminică), cu o durată medie de aproximativ 2 ore și 10 minute per sens.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Business Class, Premium Economy și Economy Class, toate biletele incluzând selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg.

Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, în configurație de 137 de locuri (12 Business Class și 125 Economy), echipate cu cabină business dedicată și recent introduse în flota companiei.

„München este unul dintre cele mai importante centre economice din Europa, iar Bavaria are legături puternice cu mediul de afaceri din România. Numeroase companii cu activitate locală au sediile centrale în această regiune, ceea ce generează o cerere constantă pentru călătorii de business.

Prin lansarea acestei rute, facilităm mobilitatea atât pentru comunitatea de business, cât și pentru diaspora românească și segmentul de turism urban și cultural. München este un hub major pentru companii internaționale și industrii variate, dar și un punct de conexiune important către destinații globale”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

Conexiunea de la Aeroportul „Franz Josef Strauss” München (MUC) către Marienplatz (cea mai importantă piață din centrul vechi al orațului) se realizează în aproximativ 40 de minute cu metroul direct. Aceasta, comparativ cu peste 100 de minute, în cazul aeroportului din Memmingen, unde pasagerii trebuie să meargă mai întâi cu autobuzul, apoi cu metroul.

Cei care trebuie sa ajungă la gara centrală a orașului o pot face în circa 40 de minute cu metroul, direct la la aeroportul Munchen.

„Odată cu adăugarea zborurilor AnimaWings, aeroportul nostru primește o nouă companie aeriană și își extinde rețeaua de rute cu o altă conexiune directă către Europa de Sud-Est. Bucureștiul devine o destinație din ce în ce mai atractivă atât pentru călătorii de agrement, cât și pentru cei de afaceri. Această nouă rută consolidează conectivitatea internațională a aeroportului nostru și oferă pasagerilor noștri opțiuni de călătorie mai atractive” a declarat Oliver Dersch, senior vice president of Aviation al Aeroportului München GmbH.

În prezent, AnimaWings operează zboruri regulate către aeroporturi europene principale, cu frecvențe constante. Sunt destinații consacrate, precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST).

Compania românească a lansat zboruri directe din București către metropole europene, astfel: din 22 martie, spre Londra Gatwick, iar din 30 martie, spre Geneva. În următoarele luni, va începe operarea de noi zboruri directe,către Milano Malpensa (din 11 mai), dar și din Timișoara, respectiv Cluj către Atena (începând din 5 aprilie).

Aceste rute completează reţeaua extinsă de conexiuni AnimaWings care ajunge la un total de 56 destinaţii.