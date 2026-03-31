AnimaWings a inaugurat zborurile București-Geneva

AnimaWings a inaugurat marți ruta directă București-Geneva, potrivit unui comunicat. Astfel, compania aeriană 100% românească full-service asigură conectivitatea României cu unul dintre cele mai importante centre internaționale diplomatice, financiare și de business din Europa.

Zborurile sunt regulate pe această rută, iar cursele vor fi disponibile pe tot parcursul anului.

Experiență full-service și segment business-class în aeronave

Ruta București-Geneva este operată de AnimaWings cu 3 zboruri pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, cu o durată medie de aproximativ 2 ore și 50 de minute per sens.

Programul de zbor a fost conceput pentru a oferi flexibilitate atât pasagerilor segmentului business, cât și celor care călătoresc în scop personal, cu orare convenabile după-amiaza.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Business Class, Premium Economy și Economy Class. Toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg, obiect personal de 4 kg și check-in gratuit, online sau la aeroport.

Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, în configurație de 137 de locuri (12 Business Class și 125 Economy), echipate cu cabină business dedicată şi recent introduse în flota companiei.

În plus, pasagerii pot opta pentru catering cald, disponibil fie ca pachet individual, fie în variantă all-inclusive (băuturi și snack-uri incluse).

„Geneva este o destinație strategică, atât prin prisma rolului său de hub internațional pentru instituții diplomatice și financiare, cât și datorită comunității românești din regiunea francofonă a Elveției și a segmentului de turism premium.

Prin lansarea acestei rute, asigurăm conectivitatea României cu unul dintre cele mai importante centre globale pentru organizații internaționale, inclusiv agenții ale ONU, dar și pentru sectorul financiar și turismul de înaltă calitate.

Am ales să redeschidem o rută nedeservită în prezent, dar mult căutată de pasagerii segmentelor pe care le vizează AnimaWings prin strategia sa comercială. Mai mult decât atât, ne propunem să deschidem porţile României pentru un segment important de turişti din Elveţia, piaţă care arată interes crescut pentru destinaţii turistice din România în ultimii ani”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

„Lansarea unei conexiuni directe către România și București, capitala sa, este un pas importantt care consolidează legăturile dintre Europa Centrală și Geneva.

Fiind sediul Națiunilor Unite și al a peste 200 de organizații internaționale, Geneva se bazează pe legături aeriene eficiente care susțin activitatea diplomatică, cooperarea instituțională și mobilitatea globală.

Această nouă rută va aduce beneficii nu numai comunității internaționale, ci și populației mai largi din Elveția Occidentală și din Franța vecină.

Aceasta oferă diasporei românești, călătorilor de afaceri și pasagerilor de agrement un serviciu fiabil pe tot parcursul anului și deschide, de asemenea, noi oportunități pentru vizitatorii români dornici să descopere regiunea noastră, inclusiv Alpii elvețieni și francezi în timpul sezonului de iarnă”, a declarat Jean-Francois de Saussure, CEO al Genève Aéroport.

În prezent, AnimaWings operează zboruri regulate către aeroporturi europene principale, cu frecvențe constante. Pe lângă destinațiile consacrate precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST), în următoarele luni, compania românească va începe operarea de noi zboruri directe din București către metropole europene.

Acestea sunt: Londra Gatwick (din 22 martie), Munchen (din 2 aprilie) și Milano Malpensa (din 11 mai), dar și din Timișoara, respectiv Cluj către Atena (începând din 5 aprilie).