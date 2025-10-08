AnimaWings a inaugurat zborurile directe din București către Istanbul si Tel Aviv

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, a inaugurat cursele regulate București-Istanbul și București-Tel Aviv, cu 5, respectiv 3 frecvențe pe săptămână.

Urmează, tot în octombrie, lansarea zborurilor din Cluj-Napoca și Iași către Istanbul, după ce, săptămâna trecută, avioanele AnimaWings au operat, în premieră, curse regulate din Timișoara și Craiova către cel mai mare oraș din Turcia.

AnimaWings se află în plin proces de extindere a ofertei de rute regulate, cu nu mai puţin de 12 noi conexiuni noi, programate să înceapă operarea în această toamnă. Zborurilor către Istanbul şi Tel Aviv li se adaugă şi destinaţii precum Praga (din Bucureşti), Dubai (din Timişoara), Sofia (din Bucureşti), München (din Bucureşti), Timişoara şi Suceava (din Bucureşti).

28 de curse săptămânale spre Istanbul, de pe 5 aeroporturi din România

AnimaWings va opera în sezonul de iarnă (26 octombrie 2025-28 martie 2026) peste 600 de zboruri din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova către Istanbul și retur, devenind astfel compania aeriană care leagă, pe calea aerului, cele mai multe orașe din țară de Istanbul, prin curse regulate. În cele 5 luni din sezonul de iarnă aviatic (noiembrie-martie), AnimaWings își propune să transporte peste 70.000 de pasageri între România și metropola Turciei.

„Oferim tuturor românilor din țară o conexiune rapidă, cu servicii full-service, nu doar cu una dintre cele mai frumoase destinații din lume, dar și cu unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene la nivel mondial. De aici, pasagerii pot continua călătoriile spre sute de destinații globale, fie în scop de business, fie de turism. De asemenea, mediul de business din Turcia va avea acces către toate regiunile României, în maxim 2 ore de zbor”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Istanbul și Tel Aviv, între primele 5 destinații cu cele mai multe zboruri din București

Avioanele AnimaWings decolează din Capitală, din 5 octombrie, de 3 ori pe săptămână către Tel Aviv și retur, zborurile fiind operate cu avioane de generaţie nouă, Airbus A320 de 180 de locuri.

„În cazul Tel Aviv, vom promova intensiv turismul de incoming, care este și în prezent dominant pe cursele aeriene între cele 2 țări. Alături de aeronavele noastre moderne și tarifele competitive, mizăm pe serviciile premium oferite călătorilor, precum catering cald la bord, inclusiv meniuri kosher adaptate specificului acestei pieţe, 2 bagaje de cabină incluse și alegerea gratuită a locului în avion”, a adăugat Marius Pandel.

Conform unei analize AnimaWings, spre regiunea Londrei decolează săptămânal din București circa 75 de aeronave. Următoarele destinații cu cele mai multe zboruri din Capitală în sezonul de iarnă sunt Istanbul și Tel Aviv, cu aproximativ 50 de frecvențe fiecare pe săptămână.

Urmează, îndeaproape, aeroporturile din Paris CDG și Beauvais, cu o medie săptămânală cumulată de 47 de curse. AnimaWings operează, din martie 2025, curse directe din București către aeroportul principal al Franței, Paris „Charles de Gaulle”, iar către Londra-Gatwick, zborurile companiei românești vor debuta în martie anul viitor, odată cu recepționarea a încă două avioane noi Airbus A220.