AnimaWings a lansat ruta Bucureşti-Londra Gatwick cu flotă ultra-modernă

AnimaWings a lansat singura conexiune directă dintre București și Aeroportul Gatwick din Londra, cu 6 zboruri pe săptămână, pe tot parcursul anului, cu excepția zilei de sâmbătă.

Programul de zbor este adaptat atât călătoriilor de business, cât și celor de leisure. Include zboruri de dimineață (marți și joi) și de seară (luni, vineri și duminică), cu o durată medie de aproximativ 3 ore și 20 de minute per sens.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Business Class, Premium Economy și Economy Class, toate biletele incluzând selecția locului, bagaj de cabină 8kg și obiect personal 4kg.

Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, fie în configurație cu 148 de locuri Economy, fie în variantă cu 137 de locuri (12 locuri Business și 125 Economy), echipate cu cabină business dedicată şi recent introduse în flota companiei.

„Londra este una dintre cele mai importante piețe pentru România, fie că vorbim despre călătorii de business, diaspora sau turism. În același timp, Regatul Unit reprezintă una dintre cele mai mari piețe de trafic aerian pentru România, susținută de una dintre cele mai extinse comunități românești din Europa.

Până acum opțiunile de zbor au fost concentrate în principal pe aeroporturi secundare, cu alternative limitate pentru pasagerii care caută confort și predictibilitate. Prin lansarea rutei către Gatwick, deschidem practic o nouă poartă de acces către Londra, printr-un aeroport major, bine conectat și mult mai eficient pentru segmentul business.

Suntem, în prezent, singura companie care operează direct această rută din România și ne dorim să construim aici o alternativă premium, full-service, la modelul low-cost, cu o experiență de zbor superioară, tarife accesibile și o flotă modernă Airbus A220-300.

Vedem un potențial semnificativ de creștere și avem în plan extinderea frecvențelor, inclusiv din alte orașe din România, pe măsură ce ne dezvoltăm operațiunile şi flota de aeronave. Vizăm, de asemenea, extinderea segmentului de turişti britanici către România, aceştia arătând un interes sporit pentru ţara noastră în ultimii ani”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

Jonny Macneal, head of Aviation Development, London Gatwick Airport, a declarat: „Aeroportul London Gatwick urează cu mândrie bun venit companiei AnimaWings ca nou partener aerian. Bucureștiul este o destinație în plină dezvoltare, iar lansarea acestei rute aduce și mai multe opțiuni pentru pasageri, pe măsură ce ne apropiem de sezonul de vară, unul dintre cele mai aglomerate de peste an. Așteptăm cu interes să construim un parteneriat solid și de succes, odată cu începerea operațiunilor companiei în Marea Britanie”.

Aeroportul Gatwick oferă conexiuni rapide și eficiente cu centrul orașului. Deplasarea către zona Big Ben durează circa 50 de minute, utilizând trenul și metroul. În schimb, de pe aeroportul Luton transferul depășește 80 de minute, implicând autobuz și metrou.

Conexiunea către Victoria Station, cea mai importantă gară londoneză, este și mai rapidă: trenul direct din Gatwick ajunge în aproximativ 30 de minute, de la Heathrow în 50 de minute. În același timp, transferul din Luton, aeroportul londonez cu cele mai multe zboruri spre/dinspre România la ora actuală, necesită peste 90 de minute.

În prezent, AnimaWings operează zboruri regulate către aeroporturi europene principale, cu frecvențe constante. Pe lângă destinațiile consacrate precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST), în următoarele luni, compania românească va începe operarea de noi zboruri directe din București.

Acestea vor fi către metropole europene precum Geneva (din 30 martie), Munchen (din 2 aprilie) și Milano Malpensa (din 11 mai), dar și din Timișoara, respectiv Cluj către Atena (începând din 5 aprilie).