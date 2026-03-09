AnimaWings are 6 aeronave în flotă la Otopeni și mai așteaptă două

AnimaWings a primit cea mai recentă aeronavă în flota de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni, de tip Airbus A220-300. Cu indicativul YR-RUN, este cea de-a patra de acest tip și a șasea operațională în flota companiei aeriene 100% românești.

Alte două avioane sunt așteptate să sosească de la fabrica Airbus din Canada, în luna aprilie.

Aeronava nouă, livrată direct din fabrica producătorului Airbus, va opera mai multe rute europene importante, inclusiv București-Londra (Gatwick), București-Geneva, București-München, București-Milano (Malpensa).

Vor fi și zboruri spre Atena din Cluj și Timișoara, contribuind la consolidarea conectivității aeriene a României cu destinații majore din Europa.

„Extinderea flotei reprezintă un pas important în strategia noastră de dezvoltare și face parte din cel mai amplu proiect de investiţie în infrastructură aeronautică din ultimele decenii în România.

Este un proiect de brand de țară, prin care ne propunem să consolidăm conectivitatea internă a României, dar și integrarea acesteia într-o rețea tot mai extinsă de rute internaționale.

Planul nostru rămâne unul ambițios: până la finalul anului 2027, flota AnimaWings va ajunge la 18 aeronave moderne, ceea ce ne va permite să dezvoltăm noi rute și să creștem frecvențele pe destinațiile deja populare”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

AnimaWings operează, în prezent, cea mai nouă flotă din aviația românească, cu o medie de vârstă a aeronavelor de aproximativ 5 ani.

Confort superior și tehnologie de ultimă generație

Noua aeronavă Airbus A220-300 a fost proiectată special pentru zboruri scurte și medii, fiind optimizată pentru rute de până la 4-5 ore. Modelul este recunoscut internațional pentru eficiența operațională și confortul oferit pasagerilor. Configurația de 148 de locuri în clasa economy creează mai mult spațiu per pasager, comparativ cu aeronave din aceeași categorie.

Locurile sunt dispuse în formatul specific A220 de 3+2 pe rând, distribuite pe 30 de rânduri, cu o zonă dedicată Premium Seats în partea din față a cabinei. Primele 12 rânduri oferă 60 de locuri premium, cu spațiu suplimentar pentru picioare.

Scaunele sunt mai late și tetierele sunt reglabile, iar ferestrele panoramice oferă mai multă lumină naturală în cabină, fiind concepute pentru o experiență superioară de zbor pe rutele regionale și europene extinse. Alte elemente distinctive: nivel redus de zgomot, porturi USB individuale la scaun, cabină cu iluminare LED ambientală și compartimente de bagaje supradimensionate.

Aeronava este echipată cu trei toalete, una în partea din față și două în spate, iar un detaliu inedit este că una dintre toalete este dotată cu hublou, un element rar întâlnit în cabinele aeronavelor.

De asemenea, Airbus A220-300 este una dintre cele mai eficiente aeronave din categoria sa, cu un consum de combustibil redus cu până la 20-25% comparativ cu aeronavele din generația anterioară. Această performanță contribuie la reducerea emisiilor și a amprentei de carbon, susținând obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

Operatorul aerian își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar anul viitor, cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings, până la finele lui 2027, vizează un total de 18 aeronave.