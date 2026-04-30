AnimaWings atrage 3 investitori instituționali pentru cel mai ambițios proiect aviatic privat din România

AnimaWings, companie aeriană full-service 100% românească, atrage 3 investitori instituționali pentru cel mai ambițios proiect aviatic privat din România

Potrivit unui comunicat, BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și EVERGENT Investments i se alătură ca investitori instituționali.

Noii investitori creează un potențial accelerat de dezvoltare a companiei printr-o deținere viitoare de 50% din aceasta. AnimaWings are ambiția de a se impune ca jucător aviatic regional și de a dezvolta un proiect de țară.

Semnarea acordului a avut loc în București, la sediul central al AnimaWings, iar în perioada următoare acordul va parcurge etapele necesare de analiză și aprobare din partea Consiliului Concurenţei şi al Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

Cei trei investitori sunt repere ale pieței locale. BT Asset Management SAI, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, lider al pieței de asset management după valoarea activelor administrate, de peste 10 miliarde de lei, și după numărul de investitori, circa 475.000.

Winners Holding Investments, cu un portofoliu diversificat de proiecte și investiții în diverse sectoare ale economiei și EVERGENT Investments, fond de investiții listat la Bursa de Valori București (EVER), cu active administrate de peste 4 miliarde de lei și cea mai mare capitalizare bursieră, peste 2,6 miliarde lei, din categoria sa.

„Acest moment reprezintă pentru noi mult mai mult decât o tranzacție financiară, este confirmarea că proiectul pe care l-am început are substanță, direcție și viitor. Am ales să creștem alături de investitori care au înțeles că AnimaWings nu este doar o companie aeriană, ci un proiect de țară. Acum, cu noii parteneri și capitalul potrivit, suntem pregătiți să construim cel mai ambițios proiect aviatic privat din România”, declară Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.

Continuitate în leadership

Fondatorii, Marius Pandel și Cristian Pandel, își păstrează statutul de acționari. Marius Pandel continuă să conducă AnimaWings din rolul de CEO, alături de o echipă managerială cu experiență solidă în aviație și dezvoltare de business.

Păstrarea structurii de leadership asigură continuitatea direcției strategie și coerența obiectivelor de creștere. Investiția capitalizează un model de business deja validat și accelerează planurile de dezvoltare asumate, aducând expertiză financiară de top, acces la rețele de business și suport strategic pentru expansiune.

Fondată în anul 2020, AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, dezvoltată în cadrul Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. La doi ani de la relansarea sub acționariat 100% românesc și la un an de la intrarea pe segmentul full-service și curse regulate, compania a înregistrat creșteri importante.

Acestea au fost susținute în toate dimensiunile operaționale (flotă, rețea de rute și bază de pasageri), demonstrând un model de business solid, scalabil și competitiv pe piața regională.

Flota actuală cuprinde 7 aeronave moderne Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14 aeronave, până la finalul anului 2027. Aeronavele sunt configurate cu 137-180 de locuri și oferă trei clase de servicii (Business, Premium Economy și Economy), asigurând un standard full-service complet.

În sezonul de vară, compania va opera 60 de rute către 30 de destinații. Va acoperi, pe de o parte, zborurile domestice, între București și marile centre economice regionale: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea. Pe de altă parte, va opera rute europene principale, precum Londra, Paris, München, Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm sau Geneva.

Pentru vara 2026, AnimaWings a anunțat cel mai extins program de zboruri charter al companiei, către Grecia, Italia, Turcia și Spania. Oferta include 25 destinații de vacanță, cu zbor direct spre Olbia, Sardinia, Salonic, Rodos, Kefalonia, Creta, Corfu, Mallorca, Tenerife, Antalya, Zakynthos și Chania, din București și din alte orașe mari ale țării.