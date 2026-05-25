AnimaWings devine partener al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman

AnimaWings a semnat un parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), devenind partener aerian oficial al Team Romania.

Potrivit unui comunicat transmis redacției, colaborarea marchează asocierea dintre două organizații românești care împărtășesc valori comune. Acestea sunt performanța, disciplina, excelența și dorința de a reprezenta România la cele mai înalte standarde internaționale.

Prin acest parteneriat, AnimaWings va susține deplasările sportivilor și ale delegațiilor României, asigurând transferuri rapide și confortabile atât pentru cantonamentele de pregătire, cât și pentru participarea la competițiile internaționale.

Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings: „În România sportul înseamnă performanță, disciplină, ambiție și capacitatea de a inspira generații întregi, iar acestea sunt valori în care credem profund și pe care încercăm să le construim și în dezvoltarea AnimaWings.

Ne dorim să fim un partener de încredere pentru Team Romania și să contribuim, prin ceea ce facem, la susținerea sportivilor români care reprezintă România la cel mai înalt nivel. Prin fiecare aeronavă AnimaWings care poartă tricolorul românesc pe marile aeroporturi ale lumii, ne propunem să promovăm România și oamenii care inspiră prin performanță”.

Mihai Covaliu, Președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român: „Suntem bucuroși să avem alături un partener care împărtășește valorile performanței, disciplinei și excelenței. Acest parteneriat reprezintă mai mult decât o colaborare; este o susținere concretă pentru Mișcarea Olimpică din România și pentru obiectivele noastre pe termen lung! Împreună ducem mai departe spiritul de echipă și dorința de a performa la cel mai înalt nivel, pentru că atunci când lucrăm în echipă, România poate zbura la înălțime”.

În cadrul evenimentului de anunțare a acestui parteneriat a fost prezentă Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris 2024, vicecampioană mondială și multiplă campioană europeană. Totodată, a fost și Bernadette Szocs, vicecampioană mondială la dublu feminin în 2025 și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial pe echipe în 2026, multiplă campioană mondială.

Ambele sportive au subliniat că un partener aerian de încredere reprezintă un factor esențial în pregătirea și performanța la nivel internațional.

Experiență full-service la bord pentru campionii României

Sportivii și delegațiile oficiale vor beneficia de experiența full-service oferită de AnimaWings, construită în jurul confortului, eficienței și flexibilității. Compania operează cea mai nouă flotă din aviația românească, configurate pentru a oferi un nivel ridicat de confort.

La bord, Team Romania va beneficia de serviciile incluse din clasa ANIMA PLUS precum selecția locurilor, bagaj de cală, de cabină și obiect personal.

Rețeaua de zboruri regulate AnimaWings acoperă curse interne între București și Cluj Napoca, Timișoara, Iași, Oradea. Totodată, compania are curse spre destinații importante europene precum Paris, Geneva, Milano, München, Londra, Istanbul, Stockholm, Praga, Atena, Viena, Frankfurt, Copenhaga, Rotterdam din București, Cluj-Napoca sau Timișoara.