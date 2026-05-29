AnimaWings inaugurează ruta directă București-Milano Malpensa

AnimaWings a inaugurat,vineri, ruta directă București-Milano Malpensa, una dintre cele mai importante conexiuni aeriene pentru segmentul de business și turism dintre România și nordul Italiei.

Operarea zborului este disponibilă pe tot parcursul anului, cu trei frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri. Durata medie a cursei este de aproximativ 2 ore și 20 de minute pe sens. Orarul de operare, cu sloturi confortabile de după-amiază și seară, este potrivit atât pentru călătoriile de business, cât și pentru segmentul leisure.

Noua rută este operată cu aeronave Airbus A220-300 recent intrate în flota AnimaWings, configurate cu 137 de locuri, dintre care 12 locuri Business Class și 125 Economy Class.

Pasagerii pot opta pentru Business Class, Premium Economy sau Economy Class și beneficiază de servicii full-service, precum bagaj de cabină și obiect personal incluse. Compania oferă catering cald disponibil atât individual, cât și în pachete all inclusive cu băuturi și gustări incluse.

Nordul Italiei găzduiește una dintre cele mai mari comunități românești din Europa, iar regiunea Lombardia reprezintă unul dintre cele mai importante centre economice și comerciale ale Italiei.

Noua rută răspunde atât nevoii de conectivitate pentru segmentul corporate, cât și cererii ridicate din partea pasagerilor care călătoresc frecvent între cele două țări.

În prezent, AnimaWings operează zboruri regulate către aeroporturi europene principale, cu frecvențe constante. Pe lângă destinațiile consacrate precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST), compania românească și-a extins recent rețeaua.

Astfel, au fost introduse conexiuni directe către Londra Gatwick, Geneva, Munchen și Atena, continuând procesul accelerat de dezvoltare a rețelei sale europene.