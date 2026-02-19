AnimaWings – meniu rece inclus în bilet pentru toți pasagerii

AnimaWings include un meniu rece pentru toţi pasagerii, alcătuit dintr-un sandwich și o sticlă de apă, indiferent de tipul de bilet ales, pe rutele interne. Beneficiul este inclus în tariful de bază și se aplică tuturor claselor tarifare, inclusiv Economy.

Compania aeriană 100% românească operează în prezent zboruri interne între București și cinci oraşe importante ale României: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea și Suceava, cu frecvențe optimizate pentru deplasări rapide dus-întors în aceeași zi.

Săptămânal, AnimaWings operează aproape 100 de zboruri între principalele centre urbane și economice ale României.

„Deși vorbim despre zboruri scurte, de sub o oră, unde nu putem introduce un catering complex, am considerat important ca fiecare pasager să primească o gustare inclusă în tarif, fără a fi nevoie să aloce un buget suplimentar înainte de îmbarcare.

Am luat această decizie tocmai pentru că timpul efectiv redus de zbor cu avioane de tip jet, nu permite un serviciu de vânzare la bord care să deservească întreaga aeronavă. Totodată, pasagerii cei mai frecvenţi pe aceste rute domestice călătoresc în interes de business, iar timpul alocat chiar şi unei mese frugale este important pentru ei”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

Potrivit companiei, pasagerii care aleg Business Class vor beneficia în continuare de un meniu diferențiat, precum și de o gamă extinsă de băuturi incluse (calde și reci), păstrând astfel avantajele specifice acestei clase.

Introducerea meniului gratuit vine și pe fondul unei creșteri constante a rezervărilor pe rutele interne. De la 1 octombrie 2025, numărul pasagerilor s-a mărit treptat, odată cu stabilizarea curselor lansate la începutul anului din București către Cluj-Napoca, Oradea și Iași și cu introducerea zborurilor către Timișoara și Suceava.

Conform datelor companiei, Timișoara și Cluj-Napoca sunt printre rutele cu cele mai mari creșteri și cu un grad ridicat de ocupare. Cele mai aglomerate zile rămân vineri, luni și duminică, când zboară în special pasageri care călătoresc în interes de serviciu, dar și persoane care profită de finalul de săptămână pentru deplasări scurte sau vizite în familie.

Pe rutele interne, 6–7% dintre pasageri aleg clasa Business, iar compania are în prezent peste 100 de abonamente corporate active pentru aceste zboruri.