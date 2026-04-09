AnimaWings – primele zboruri directe Timișoara-Atena

AnimaWings a inaugurat, pe 5 aprilie, ruta directă Timișoara-Atena, oferind pasagerilor acces rapid către una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa și un hub major pentru conexiuni către insulele grecești.

Ruta este operată pe tot parcursul anului, cu două frecvențe săptămânale, în zilele de joi și duminică, potrivit unui comunicat. Orarul de dimineață este optim atât pentru călătorii de business, cât și pentru segmentul leisure. Durata medie a zborului este de aproximativ 1 oră și 55 de minute pe sens.

Programul de zbor permite acces facil către rețeaua de conexiuni din Atena, oferind pasagerilor posibilitatea de a continua călătoria către numeroase destinații din Grecia, inclusiv insulele din Marea Egee, pe parcursul aceleiași zile.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class, toate biletele incluzând selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg.

Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, în configurație full economy de 148 de locuri, recent intrate în flota AnimaWings și alocate bazei din Timișoara începând cu luna aprilie 2026.

AnimaWings are curse regulate, pe lângă destinațiile consacrate precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST), de curând și din București către metropole europene, precum Londra Gatwick (din 22 martie), Geneva (din 30 martie), dar și Munchen (2 aprilie). Din 11 mai, vor fi curse și către Milano Malpensa.

Aceste rute completează reţeaua extinsă de conexiuni AnimaWings care ajunge la un total de 56 destinaţii.