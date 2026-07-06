AnimaWings receptionează a 8-a aeronava Airbus. Zboruri noi

AnimaWings anunță receptionarea celei de-a opta aeronave din portofoliul său, un nou Airbus A220-300, potrivit unui comunicat transmis redacției. Extinderea flotei susține lansarea, începând de săptămâna viitoare, a cinci noi rute regulate din București, Timișoara și Cluj-Napoca.

Noua aeronavă crește capacitatea operațională a companiei și permite dezvoltarea unei rețele extinse de destinații, răspunzând cererii tot mai mari pentru zboruri directe către cele mai importante centre economice și comunități românești din Europa.

Timișoara funcționează deja, alături de Bucureşti, ca bază operațională AnimaWings, cu două aeronave alocate și echipaje recrutate local, în timp ce Cluj-Napoca reprezintă una dintre piețele strategice pentru dezvoltarea companiei, fiind vizată pentru extinderea operațiunilor și posibilă bază în următoarele sezoane.

Noile rute vor facilita atât călătoriile business, cât și deplasările turistice sau cele către comunitățile românești din Europa, contribuind la consolidarea legăturilor economice și sociale dintre România și principalele centre europene.

Din București, AnimaWings inaugurează ruta:

București – Rotterdam (RTM), din 13 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și vineri)

Din Timișoara, compania își extinde operațiunile prin două noi destinații:

Timișoara – Copenhaga (CPH), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (luni și miercuri)

Timișoara – Rotterdam (RTM), din 15 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (miercuri și duminică)

Din Cluj-Napoca, AnimaWings introduce două conexiuni directe către importante hub-uri economice europene:

Cluj-Napoca – Viena (VIE), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri)

Cluj-Napoca – Frankfurt (FRA), din 17 iulie, cu 2 zboruri pe săptămână (marți și vineri)

Ambele rute operate din Cluj-Napoca vor fi disponibile inclusiv cu opțiunea Business Class.Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de serviciile full-service AnimaWings, iar toate biletele includ selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg.

O nouă aeronavă Airbus A220-300 în flota AnimaWings

Odată cu livrarea noii aeronave Airbus A220-300, înmatriculată YR-DUN, flota AnimaWings ajunge la 8 aeronave Airbus, dintre care 6 Airbus A220-300 și 2 Airbus A320, consolidând una dintre cele mai moderne flote din România.

Airbus A220-300 este o aeronavă de ultimă generație, proiectată pentru operarea eficientă a rutelor scurte și medii, având o capacitate de 148 de locuri, în configurație 3+2 pe rând, în clasele Economy și Premium Economy. Primele 12 rânduri sunt dedicate zonei Premium și oferă 60 de locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare și tetiere reglabile.

Cabina este configurată pentru un nivel ridicat de confort, cu scaune mai late, spațiu generos între rânduri, ferestre panoramice de dimensiuni mari, iluminare ambientală LED, compartimente supradimensionate pentru bagaje și porturi USB individuale pentru fiecare pasager. Nivelul redus de zgomot și confortul sporit recomandă aeronava pentru zboruri de până la 4–5 ore.

În același timp, Airbus A220-300 oferă performanțe operaționale superioare, cu un consum de combustibil redus cu până la 20–25% și emisii mai mici comparativ cu aeronavele din generațiile anterioare.