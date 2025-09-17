AnimaWings și-a recepționat al 5-lea Airbus din flotă

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, și-a recepționat o nouă aeronavă Airbus A220-300, a treia de acest tip și a cincea operaţională în flota sa.

Până la finalul anului 2027, compania își propune să ajungă la 18 aeronave, consolidând astfel cel mai valoros portofoliu din industria aeronautică privată din România, evaluat la peste 1 miliard de dolari, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Airbus A220-300 este o aeronavă de ultimă generație, recunoscută la nivel internațional pentru fiabilitate, eficiență și confort. Modelul ales de AnimaWings este configurat special pentru piața locală și internațională, cu 137 de locuri – dintre care 12 la clasa business, ce oferă un spațiu între locuri net superior altor aeronave similare de pe piață, și 125 de locuri la economy, aranjate în configurație de câte cinci pe rând.

„Pentru noi, pasagerii sunt în centrul fiecărei decizii. Prin aeronavele Airbus A220 aducem un plus de confort și siguranță, astfel încât vacanțele, city-break-urile sau călătoriile de afaceri să înceapă încă din momentul îmbarcării. Aceasta este o investiţie strategică nu doar pentru noi ca şi companie, ci pentru întreaga Românie, fiind cel mai amplu proiect de investiţie în infrastructură aeronautică din ultimele decenii, un proiect care iată prinde contur şi urmează planurile pe care le-am făcut încă din urmă cu câţiva ani. Planul ambiţios pe care îl avem prevede ca flota AnimaWings să ajungă la 18 aeronave în total, până la finele lui 2027.”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Începând din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu destinații majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, München, Praga, Sofia, Tel Aviv și Dubai.

Planurile ambițioase de dezvoltare vor continua și în 2026, iar printre noutăți se regăsește și ruta București–Geneva, singura conexiune aeriană directă între cele două orașe, disponibilă începând cu martie anul viitor.

Flotă de peste 1 miliard de dolari

Cea de-a cincea aeronavă a companiei AnimaWings face parte dintr-o comandă de 18 unități ce vor fi livrate în următorii doi ani. Astfel, următoarele patru aeronave vor fi recepționate în prima jumătate a anului viitor, iar restul în 2027.

Prin investiția record în aeronave moderne și prin extinderea rețelei de destinații, AnimaWings își propune să ofere o alternativă premium pentru pasagerii români, oamenii de afaceri și turiștii străini, la standarde superioare de confort și servicii, cu tarife accesibile, bagaj de cabină inclus (8kg și 4 kg), selecție gratuită a locurilor, check-in online și offline gratuit.

„Pe o piață dominată de low-cost, ne dorim să arătăm că și în România se pot construi proiecte aeronautice solide, cu investiții semnificative și o viziune europeană. AnimaWings este prima companie românească privată full-service, remarcându-se prin confort și excelență. Ne propunem să devenim rapid opţiunea numărul unu pentru pasagerii români şi nu numai, să punem România pe locul cuvenit pe harta Europei atât din punct de vedere al conectivităţii, cât mai ales al respectului pentru pasageri. Am reuşit, în doar un an după preluarea integrală a companiei, să înregistrăm cea mai rapidă expansiune din piaţa românească şi să aducem 5 aeronave în flotă, dintre care 3 nou-nouţe, din fabrică, iar acest început ne dă încrederea să continuăm pe acest drum”, a adăugat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Pasagerii AnimaWings beneficiază de trei clase de servicii (Business Class, Premium Economy și Economy), concepute pentru a răspunde diverselor nevoi de călătorie. Aeronavele din flota companiei oferă un nivel ridicat de confort și eficiență operațională, iar strategia AnimaWings pune accent pe transformarea fiecărui zbor într-o experiență completă, sigură și predictibilă, care să încurajeze mobilitatea și accesul pasagerilor la destinații relevante, în cele mai bune condiții.

Aeronava A220-300 se distinge prin scaune economy extra spațioase și primele 12 rânduri cu 15 cm în plus pentru un confort superior pe toată durata zborului, ferestrele cele mai mari din clasa sa, ce oferă o ambianță luminoasă și relaxantă, precum și culoare mai largi și compartimente încăpătoare pentru bagaje. La bord, pasagerii au acces la servicii de catering premium, cu meniuri inspirate din bucătăria românească modernă, și echipaj de elită, pregătit să asigure siguranța și confortul fiecărui călător.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2027 vizează un total de 18 aeronave.