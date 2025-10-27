AnimaWings: Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate de zbor

Tot mai multe companii aleg abonamentele corporate de zbor, soluție flexibilă și eficientă pentru gestionarea deplasărilor angajaților, potrivit AnimaWings, companie aeriană 100% românească.

Datele operatorului aerian arată că cele mai multe solicitări corporate vizează rutele interne (domestice), potrivit unui comunicat.

Cel mai popular tip de abonament este cel care include 100 de bilete, conform operatorului aerian. Aceasta, în paralel cu triplarea numărului de zboruri interne și cu introducerea unor noi destinații cheie internaționale, din această lună.

Abonamentele pentru bilete de avion reprezintă un concept modern de călătorie dedicat companiilor și pasagerilor frecvenți. Acestea oferă flexibilitate, predictibilitatea costurilor și acces rapid la zboruri regulate printr-un sistem simplificat de rezervare și administrare.

Potrivit AnimaWings, principalele companii care au optat pentru abonamentele corporate activează în domenii precum banking, construcții, real estate, retail & fashion și IT&C. Cele mai solicitate abonamente sunt cele care acoperă rutele interne, ce conectează Capitala cu centre economice regionale: Cluj, Timișoara, Iași, Oradea sau Suceava.

Pachete

Abonamentele corporate AnimaWings sunt disponibile într-o gamă variată de pachete, adaptate nevoilor fiecărei companii. Astfel, sunt abonamente mai restrânse, cu un minim de 10, 20 sau 50 de bilete, ideale pentru echipele mici sau deplasările ocazionale. Abonamentele extinse, de 100, 250 sau chiar 500 de bilete, sunt concepute pentru organizațiile care trimit frecvent angajați în deplasări interne sau internaționale.

În prezent, cel mai solicitat tip de abonament pentru zborurile interne este cel de 100 de bilete. Pentru zborurile internaționale, companiile optează majoritar pentru pachetul de 50 de bilete.

De asemenea, aproximativ 15% dintre companii aleg abonamente de volum mare, de 250 sau chiar 500 de bilete. Acesta este un semn că modelul de mobilitate devine parte integrantă din strategiile de deplasare ale companiilor.

Companiile pot opta atât pentru bilete la clasa Economy, cât și pentru Business Class, în funcție de nevoile fiecărei călătorii. Serviciile incluse în abonamente: 1 bagaj mic de cabină (4 kg) și 1 bagaj mare de cabină (8 kg) incluse și selecția gratuită a locurilor la rezervare.

În plus, se oferă check-in online și la aeroport gratuit, precum și posibilitatea de a modifica numele pasagerului sau datele de călătorie fără costuri suplimentare.

Cu aceste abonamente, companiile pot accesa o rețea extinsă de destinații interne precum Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Suceava, dar și internaționale precum Istanbul, Tel Aviv, Paris, München, Sofia, Dubai, Praga și Geneva, în funcție de frecvențele disponibile în rețeaua AnimaWings.

30% dintre pasagerii de pe zborurile interne – din segmentul corporate

Pe termen mediu, AnimaWings estimează că peste 30% din pasagerii zborurilor interne vor proveni din contracte de tip corporate. Acestea vor contribui la eficientizarea traficului aerian de business din România.

Compania a anunțat, recent, triplarea numărului de zboruri interne și lansarea unor destinații noi de business, precum Londra, Geneva, Tel Aviv, Istanbul, Praga și München.