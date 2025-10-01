AnimaWings triplează numărul de zboruri interne: 66 de curse săptămânale noi, în România

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, triplează numărul de zboruri interne, începând din 1 octombrie.

Astfel, oferta operatorului aerian include 66 de curse suplimentare în România, atingând un total de 90 de zboruri între București și Cluj, Timișoara, Iași, Oradea, Suceava și retur.

Noul orar de curse interne AnimaWings înseamnă o capacitate de aproximativ 13.000 de călători pe săptămână, zborurile fiind operate în sistem full-service predominant cu aeronave noi Airbus A220 de 137 de locuri, se arată într-un comunicat.

„Această expansiune majoră arată angajamentul nostru de a construi o rețea aeriană internă solidă, cu servicii premium. Românii au acum posibilitatea de a călători în țară la clasele Economy sau Business, cu aeronave noi Airbus A220, catering la bord, bagaj de cabină 8kg dar și selectarea locului în avion inclus în tariful de bază. România are nevoie de conectivitate crescută între principalele centre urbane şi economice, iar proiectul nostru exact asta îşi propune, să întărească şi să eficientizeze deplasările pe calea aerului”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Creșterea frecvențelor de zbor AnimaWings de la 1 octombrie va avea loc pe rutele București – Cluj – București (28 de zboruri săptămânale, față de 16 anterior), și București – Iași și retur (22 de curse săptămânale, față de 12 anterior). În același timp, compania lansează două rute noi, București – Timișoara (22 de zboruri săptămânale însumate tur-retur) și București – Suceava (8 zboruri săptămânale tur-retur), dar reia și legătura aeriană București – Oradea și retur, cu un total de 10 zboruri săptămânale între cele 2 orașe.

Tabloul curselor aeriene între București și principale aeroporturi din țară

Cele 90 de frecvențe interne AnimaWings, cu un total de circa 13.000 de locuri aduc o creștere cu peste o treime a capacității de transport aerian intern din România. În urma unei analize AnimaWings, începând din 1 octombrie 2025, între Bucuresti și aeroporturile din România vor putea să circule săptămânal cu avionul peste 40.000 de călători (20.000 pe sens), în circa 350 de zboruri din și spre Capitală.

Cele mai aglomerată legătură aeriană internă va fi București-Cluj-București cu 100 de zboruri săptămânale (50 pe sens), urmată de București – Timișoara și retur – 88 de zboruri (44 pe sens).

București-Iași și retur va însuma 74 de curse săptămânale (37 pe sens), București-Oradea 48 de curse (24 pe sens), iar Bucuresti-Suceava și retur, 26 de zboruri (13 pe sens).