AnimaWings, zboruri directe București-Londra Gatwick și retur

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, va introduce zboruri directe București-Londra Gatwick și retur, din 22 martie 2026, cu 6 frecvențe săptămânale: luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică.

Potrivit unui comunicat transmis redacției, compania este singurul operator românesc full-service care asigură, în prezent, conexiunea directă dintre România și Marea Britanie, după renunțarea la legătura cu Heathrow a companiei de stat.

Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei și în agențiile partenere, cu tarife pornind de la 64,99 euro/sens, incluzând: bagaj de cabină, selecția gratuită a locului, catering cald la bord și check-in online sau la aeroport gratuit.

Zborurile vor fi operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, configurate în trei clase: Business, Premium Economy și Economy. Toți pasagerii vor beneficia de catering cald inclus, un diferențiator important pe piața locală. Programul de operare este gândit pentru a răspunde şi cerințelor segmentului corporate, cu posibilitatea de a achiziţiona abonamente corporate. Aeroportul Gatwick are o poziționare strategică, oferind o conexiune feroviară rapidă prin Gatwick Express, care face legătura cu London Victoria în doar 30 de minute, precum și acces facil către sudul Londrei și principalele zone de business ale metropolei britanice.

A 23-a rută regulată

„AnimaWings este un proiect de țară; nu puteam să nu deschidem zboruri spre Londra, unde avem cea mai mare diasporă românească. De aceea, venim în întâmpinarea clienților cu această cursă care va ateriza pe London Gatwick, un aeroport confortabil cu reputație internațională”, a declarat Marius Pandel, președintele AnimaWings.

Aeroportul Londra Gatwick a câștigat, recent, ACI Eco-Innovation Award pentru excelență ecologică, fiind un aeroport modern şi accesibil. De asemenea, acesta oferă o rețea extinsă de conexiuni internaționale, alături de o infrastructură modernă, cu lounge-uri și facilități pentru pasagerii de business și leisure. România-Marea Britanie reprezintă una dintre cele mai solicitate rute aeriene, iar în 2024, peste 3,67 milioane de pasageri au călătorit între cele două țări. Londra rămâne destinația numărul unu ca popularitate pentru plecările din România, cu aproximativ 1,48 milioane de pasageri. În plus, comunitatea românească din Marea Britanie depășește un milion de persoane, România fiind al doilea cel mai comun stat de origine pentru rezidenții din Londra născuți în afara Regatului Unit.

Lansarea rutei București-Londra Gatwick reprezintă un nou pas strategic în consolidarea poziției AnimaWings pe piața internațională. Compania își extinde constant rețeaua europeană, integrând Londra printre hub-urile sale-cheie, alături de destinații precum München, Praga, Tel Aviv, Istanbul și Dubai.