AnimaWings – zboruri directe către Olbia și Salonic, din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași

AnimaWings a inaugurat, marți, zboruri directe către Olbia (Sardinia, Italia) și Salonic (Grecia), operate din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași.

Astfel, pasagerii din Transilvania, Banat și Moldova beneficiază de acces direct către unele dintre cele mai populare destinații estivale din Italia și Grecia, fără escală și fără conexiuni prin alte hub-uri europene, se arată într-un comunicat.

Ruta directă către Olbia, principalul punct de acces către nordul Sardiniei și exclusivista Costa Smeralda, este operată săptămânal, în fiecare zi de marți, atât din Cluj-Napoca, cât și din Timișoara. Durata medie a zborului este de aproximativ 2 ore și 20 de minute pe sens, iar operarea va fi disponibilă sezonier, în perioada iunie – octombrie 2026.

Ruta nu este deservită în prezent de niciun alt operator aerian și oferă acces rapid către destinații premium precum Porto Cervo și stațiunile exclusiviste din nordul Sardiniei.

Totodată, noile rute regulate către Salonic, sunt operate din Cluj-Napoca și Iași săptămânal, în zilele de marți și sâmbătă. Durata medie a zborului este de aproximativ 1 oră și 40 de minute pe sens, iar programul de zbor a fost optimizat pentru city break-uri și vacanțe, cu plecări dimineața și retur după-amiaza.

Noile conexiuni oferă acces facil către nordul Greciei, Halkidiki și Riviera Olimpului, unele dintre cele mai populare destinații estivale pentru turiștii români.

Toate noile zboruri sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, recent intrate în flota AnimaWings, în configurație full economy de 148 de locuri.

Pasagerii beneficiază de o experiență full-service la bord, cu opțiuni de călătorie Premium Economy și Economy Class. Toate biletele includ alegerea gratuită a locului, bagaj de cabină și obiect personal, precum și check-in gratuit online sau în aeroport.

În plus, pasagerii pot opta pentru servicii suplimentare premium, inclusiv catering cald la bord, disponibil atât individual, cât și în pachete all inclusive care includ băuturi și gustări.

Grecia reprezintă una dintre piețele strategice pentru AnimaWings în sezonul estival, compania operând multiple destinații către această țară, inclusiv Atena, Creta, Rhodos, Zakynthos și Salonic.

Totodată, noile rute fac parte din planul amplu de extindere a AnimaWings pe aeroporturile regionale din România. Din Cluj-Napoca, compania operează deja zboruri regulate către Atena și Salonic, urmând să inaugureze în perioada următoare noi conexiuni către Viena și Frankfurt.

Din Timișoara, AnimaWings operează zboruri regulate către Atena și Istanbul, iar în perioada următoare vor fi introduse și rute către Copenhaga și Rotterdam.