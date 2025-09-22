Antifraudă: Evaziune de peste 266 milioane de lei; schemă patentată de firme ride-sharing

O schemă de evaziune fiscală patentată de firme de transport alternativ (ride-sharing) a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Prejudiciul produs bugetului de stat estede 266,5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, în urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor. Inspectorii au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei. De asemenea, aceștia au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturileși disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat.

Schema evazionistă constatată funcționa astfel:

o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primitedelaplatformele de transport alternativ;

diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizarePentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organeledeurmărirepenală în 90 de cazuri.

De asemenea, au fost identificate 30 de situații în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale și nu emiteau bonuri, aceștia fiind sancționați.

„Ministerul Finanțelor a introdus în acest an un nou instrument legislativ: declarația informativă D397. Aceasta obligă platformele de transport alternativ să transmităperiodicdate direct către Fisc, permițând acum un control activ și în timp real. Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, DGAF deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal. ANAF își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane, dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniuși care se conformează legislației fiscale. DGAF va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real!, se mai arată în comunicat.