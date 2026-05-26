Anvelopele uzate pot compromite siguranța la volan, avertizează Bridgestone

Anvelopele uzate, deteriorate sau întreținute necorespunzător pot crește semnificativ riscul de accident, avertizează specialiștii Bridgestone, unul dintre liderii globali în industria anvelopelor și a soluțiilor de mobilitate.

Potrivit unui comunicat, în contextul unui trafic rutier tot mai intens și al unor condiții de drum care se pot schimba rapid, de la temperaturi ridicate la episoade de ploaie, starea anvelopelor rămâne unul dintre cei mai importanți factori care influențează siguranța la volan.

Potrivit experților Bridgestone, anvelopele reprezintă singurul punct de contact dintre vehicul și carosabil, influențând direct frânarea, aderența, stabilitatea și controlul direcției. Cu toate acestea, mulți șoferi amână verificarea sau înlocuirea lor, deși efectele uzurii pot avea consecințe directe asupra siguranței în trafic.

Principalele riscuri semnalate de specialiști

Distanțe de frânare mai mari



Anvelopele uzate sau cu presiune incorectă reduc aderența la carosabil, ceea ce poate crește considerabil distanța necesară pentru oprirea completă a vehiculului în situații de urgență.

Risc crescut de acvaplanare



Pe carosabil umed, un profil insuficient al anvelopelor nu mai poate evacua eficient apa, crescând riscul pierderii controlului asupra mașinii.

Stabilitate și manevrabilitate afectate



Uzura inegală, deteriorările vizibile sau geometria incorectă a roților pot compromite comportamentul mașinii, în special în viraje sau în timpul manevrelor bruște.

Pene și defecțiuni structurale



Anvelopele vechi sau deteriorate prezintă un risc mai mare de cedare, mai ales la viteze ridicate sau în condiții de temperaturi ridicate.

Consum mai mare de combustibil



Presiunea incorectă crește rezistența la rulare, ceea ce duce la consum suplimentar de combustibil și accelerează uzura anvelopelor.

Posibile sancțiuni



Utilizarea unor anvelope care nu respectă cerințele legale poate atrage sancțiuni și poate influența răspunderea șoferului în cazul unui accident.

Bridgestone recomandă verificarea periodică a stării anvelopelor, inclusiv a gradului de uzură, a eventualelor deteriorări vizibile și a presiunii, în special înaintea deplasărilor mai lungi. O inspecție de rutină poate contribui semnificativ la prevenirea incidentelor și la menținerea performanței optime a vehiculului.