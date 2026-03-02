APIA: Înmatriculări în scădere la autoturismele noi, în februarie; reșteri la mașinile electrice și hibride

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 24,4% în România, în februarie, față de luna similară a anului trecut. Acestea sunt datele preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În topul mărcilor conduce Dacia, cu 1.685 de autoturisme, urmată de Toyota (894), Skoda (865), Volkswagen (610) și Renault (583).

Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de -3%, față de februarie 2025.

„Urmează ca, în zilele următoare, să revenim cu formatul extins al acestei analize, care va include atât evoluțiile pe clase, motorizări și mărci pe luna februarie, cât și pe întregul an 2026, realizată cu ajutorul singurei platforme dinamice de raportare din industrie – CarS”, se arată într-un comunicat al APIA.