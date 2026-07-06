APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 53%, în iunie, dar cu numai 0,3% în S1

Înmatriculările de autoturisme noi crescut cu 53% în iunie, un volum de 16.008 unități, față de luna similarădin 2025, potrivit unei analize realizate de APIA pe baza datelor publicate de DGPCI.
Autoturismele „electrificate” au avut o creștere de +72%, realizând o cotă de piață de 64%, din care:
- Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o creștere de +29.7%, cu o cotă de piață de 24%;
- Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o creștere de +76%, cu o cotă de piață de 21%;
- Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creștere de +125%, cu o cotă de piață de 9.6%;
- Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +352%, cu o cotă de piață de 9.4%;
Pe de altă parte, în S1, înmatriculările de autoturisme noi au fost în creștere cu doar 0.3%.
- Autoturismele „electrificate” au avut o creștere de +22.5%, realizând o cotă de piață de 67%, din care:
- Autoturismele mild-hybrid (MHEV) au înregistrat o scădere de -4.6%, cu o cotă de piață de 25%;
- Autoturismele full-hybrid (FHEV) au avut o creștere de +32.6%, cu o cotă de piață de 23.5%;
- Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au avut o creștere de +72.6%, cu o cotă de piață de 9.7%;
- Autoturismele pur electrice (BEV)au înregistrat o creștere de +76.6%, cu o cotă de piață de 8.5%;
Top mărci electrice
În S1, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 793 unități și o creștere de +378% față de anul precedent, Tesla Model 3 cu 648 unități și BYD Dolphin Surf cu 457 unități.
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Top mărci plug-in hibrid
În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 494 unități, Chery Tiggo 9 cu 352 unități si Toyota RAV4 cu 342 unități.
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Top mărci full hibrid
Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 2390 unități și o creștere de +51% față de anul precedent, urmat de Toyota Yaris Cross cu 1357 unități și Dacia Duster cu 1301 unități.
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Top mărci mild hibrid
Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 1553 unități si o scădere de -55%, urmat de Skoda Octavia cu 915 unități și Dacia Bigster cu 756 unități.
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Înmatriculările de vehiculele comerciale ușoare și minibus noi au înregistrat, în iunie, o creștere de +2% față de iunie 2025. Vehiculele comerciale ușoare fără minibus au avut o creștere de +10.9%.
Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în S1, un volum de 257 unități, față de 333 unități în perioada similară a anului trecut.
Înmatriculările de vehicule comerciale grele și bus au înregistrat, în iunie, o creștere de +35% față iunie 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au avut o creștere de +22.8%.
În S1, vehiculele comerciale ușoare plus minibus au fost în scădere cu -4.3%, iar cele grele plus bus, în creștere cu +18.2%.