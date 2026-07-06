Close Menu

    APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 53%, în iunie, dar cu numai 0,3% în S1

    By Updated: Transporturi

    Înmatriculările de autoturisme noi crescut cu 53% în iunie, un volum de 16.008 unități, față de luna similarădin 2025, potrivit unei analize realizate de APIA pe baza datelor publicate de DGPCI.

    Autoturismele electrificate” au avut o creștere de +72%, realizând o cotă de piață de 64%, din care:

    • Autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o creștere de +29.7%, cu o cotă de piață de 24%;
    • Autoturismele full-hybrid (FHEV) înregistrează o creștere de +76%, cu o cotă de piață de 21%;
    • Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creștere de +125%, cu o cotă de piață de 9.6%;
    • Autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creștere de +352%, cu o cotă de piață de 9.4%;

    Pe de altă parte, în S1, înmatriculările de autoturisme noi au fost în creștere cu doar 0.3%.

    • Autoturismele electrificate au avut o creștere de +22.5%, realizând o cotă de piață de 67%, din care:
    • Autoturismele mild-hybrid (MHEV) au înregistrat o scădere de -4.6%, cu o cotă de piață de 25%;
    • Autoturismele full-hybrid (FHEV) au avut o creștere de +32.6%, cu o cotă de piață de 23.5%;
    • Autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au avut o creștere de +72.6%, cu o cotă de piață de 9.7%;
    • Autoturismele pur electrice (BEV)au  înregistrat o creștere de +76.6%, cu o cotă de piață de 8.5%;
    Top mărci electrice

    În S1, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y cu 793 unități și o creștere de +378% față de anul precedent, Tesla Model 3 cu 648 unități și BYD Dolphin Surf cu 457 unități.

    MARCA YTD 2026 YTD 2025 var%
    TESLA 1.459 362 +303%
    BYD 1.092 4
    FORD 604 141 +328%
    RENAULT 303 220 +37.7%
    DACIA 266 1.159 -77%
    Alte Mărci 1.787 1.235
    Total 5.511 3.121 +76.6%
    Top mărci plug-in hibrid

    În ceea ce privește autoturismele plug-in, top 3 modele din 2026 este condus de: BYD Seal U cu 494 unități, Chery Tiggo 9 cu 352 unități si Toyota RAV4 cu 342 unități.

    MARCA YTD 2026 YTD 2025 var%
    BYD 1.048 1
    CHERY 885
    VOLKSWAGEN 709 467 +52%
    MERCEDES-BENZ 570 666 -14.4%
    BMW 437 475 -8%
    Alte Mărci 3.020 2005
    Total 6.239 3.614 +72.6%
    Top mărci full hibrid 

    Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026: Toyota Corolla cu 2390 unități și o creștere de +51% față de anul precedent, urmat de Toyota Yaris Cross cu 1357 unități și Dacia Duster cu 1301 unități.

    MARCA YTD 2026 YTD 2025 var%
    TOYOTA 5.517 5.156 +7%
    DACIA 2.574 2.030 +26.8%
    MG 1.468 661 +122%
    RENAULT 1.211 772 +57%
    HYUNDAI 1.158 867 +33.6%
    Alte Mărci 3.224 1.937
    Total 15.152 1.1423 +32.6%
    Top mărci mild hibrid

    Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026: Dacia Duster cu 1553 unități si o scădere de -55%, urmat de Skoda Octavia cu 915 unități și Dacia Bigster cu 756 unități.

    MARCA YTD 2026 YTD 2025 var%
    DACIA 2.309 3.662 -37%
    SUZUKI 1.537 1.765 -13%
    BMW 1.350 1.648 -18%
    MERCEDES-BENZ 1.324 1.500 -12%
    MAZDA 1.265 836 +51.3%
    Alte Mărci 8.350 7.505
    Total 16.135 16.916 -4.6%

    Înmatriculările de vehiculele comerciale ușoare și minibus noi au înregistrat, în iunie, o creștere de +2% față de iunie 2025. Vehiculele comerciale ușoare fără minibus au avut o creștere de +10.9%.

    Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în S1, un volum de 257 unități, față de 333 unități în perioada similară a anului trecut.

    Înmatriculările de vehicule comerciale grele și bus au înregistrat, în iunie, o creștere de +35% față iunie 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au avut o creștere de +22.8%.

    În S1, vehiculele comerciale ușoare plus minibus au fost în scădere cu -4.3%, iar cele grele plus bus, în creștere cu +18.2%.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.