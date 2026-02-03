APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 33%, în ianuarie

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 33%, în ianuarie, față de luna similară din 2025, informează Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Acestea sunt informații preliminare din datele publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și prelucrate de specialiștii APIA.

În topul mărcilor conduce Dacia, cu 1.442 de autoturisme, urmată de Toyota (756), Skoda (690), Volkswagen (646) și Mercedes-Benz (397).

În ceea ce privește modelele, pe primul loc se află Dacia Duster, cu 648 de unități vândute, urmată de Skoda Octavia (304), Dacia Logan (279), Toyota Yaris CRC (262) și Toyota Corolla (254).

De asemenea, autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 13% față de ianuarie 2025, ajungând la un volum de 5.615 unități.

Și autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de 14% față de ianuarie 2025, în timp ce autoturismele plug-in hibrid consemnează o creștere de 49%.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.

APIA este organizatorul unor evenimente publice definitorii pentru piața autohtonă și anume: Salonul Internațional Auto București – SIAB și Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile – FMSA.

APIA a dezvoltat CarS – platforma online de analiză dinamică a pieței auto din România. Singura organizație din România care prelucrează în detaliu datele DGPCI, APIA realizează diferențierea pe motorizări (MHEV, FHEV si PHEV) a înmatriculărilor.

Totodată, APIA face și o realocare a acelor autovehicule pe care DGPCI le încadrează la autoturisme, deși acestea au de fapt scop comercial, la categoriile vehiculelor comerciale aferente.