APIA: Înmatriculările de autoturisme noi, în aprilie (date preliminare)

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 2,7% în aprilie, față de luna similară din 2025, potrivit datelor preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Totodată, segmentul electrificat a înregistrat un salt de 26,3%, marjă în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unități.

Însă, per total, piața de autoturisme este în scădere cu 14,7%, în primele patru luni ale anului 2026, fată de aceeași perioadă din anul anterior.

Statistica APIA care are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Clasamentul mărcilor are pe primul loc Dacia, cu 1.711 unități, urmată de Toyota (1.062), Volkswagen (913), Skoda (775), Mercedes-Benz (445), Hyundai (396), BMW (394), Renault (366), Chery (356) și Ford (353).

Pe segmentul modelelor auto, primele trei poziții ale topului sunt ocupate, în ordine, de Dacia Duster, cu 726 de unități noi înmatriculate, Toyota Corolla (459) și Dacia Logan (306).

„Urmează ca, în zilele următoare, să revenim cu formatul extins al acestei analize, care va include atât evoluțiile pe clase, motorizări și mărci în luna aprilie, cât și pe întregul an 2026, realizată cu ajutorul singurei platforme dinamice de raportare din industrie – CarS”, se mai arată în comunicat.

APIA este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.