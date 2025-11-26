Aplicația care găsește city break-uri la târgurile de Crăciun. Zboruri dus-întors de la 66 de euro

Târgurile de Crăciun din Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg și Frankfurt sunt printre cele mai căutate destinații în perioada Crăciunului, iar prețurile la biletele de avion pornesc de la 66 euro / zbor dus-întors, potrivit Vola.ro.

Pentru a-i ajuta pe călători să descopere rapid cele mai populare târguri și să își planifice city break-urile de iarnă fără efort, aplicația Vola le oferă o experiență de explorare superioară. În zona de căutare din aplicație există o secțiune dedicată târgurilor de Crăciun.

Utilizatorii pot găsi rapid city break-uri de 3-4 zile către cele mai căutate destinații europene, cu zboruri avantajoase, inclusiv sub 100 de euro. Sunt și sugestii care scurtează procesul decizional, pentru a transforma planificarea vacanței de iarnă într-o experiență simplă și plăcută.

Viena, Bruxelles, Praga și Nuremberg favoritele românilor la final de 2025

Cele mai populare orașe europene pentru turiștii români în perioada târgurilor de Crăciun sunt Viena, Bruxelles, Praga și Nuremberg urmate de Londra și Paris. Acestea pe de o parte au avantajul zborurilor directe variate și ieftine (sub 150 euro / dus-întors, valabil inclusiv în weekend pentru anumite destinații), pe de altă parte oferă românilor un spectacol gratuit prin multiplele Târguri de Crăciun organizate în zonele centrale ale orașelor.

Viena continuă să fie lider, grație pieței sale emblematice Wiener Christkindlmarkt, care atrage anual peste 3 milioane de vizitatori. Bruxelles oferă un mix de tradiție și modernitate, în timp ce Praga cucerește turiștii prin decorurile medievale și târgurile sale din Piața Orașului Vechi. În paralel, alte piețe importante din Europa, precum cele din Strasbourg, Nuremberg, Stuttgart sau Dortmund, atrag milioane de vizitatori și contribuie la creșterea interesului pentru acest tip de turism sezonier.

În medie, la un astfel de târg se cheltuie între 30 și 60 de euro / persoană, sume ce includ gustări tradiționale, băuturi calde, dar și suveniruri.

„Vola le oferă românilor mai mult decât simpla posibilitate de a rezerva un bilet de avion, punând la dispoziție soluții care îi ajută să descopere rapid destinațiile și ofertele care îi interesează. Vrem sa oferim scurtături spre cele mai dorite motive de călătorie, iar Târgurile de Crăciun sunt fără îndoială cele mai căutate activități de vacanță în perioada noiembrie-decembrie.

Alături de târgurile de Crăciun, românii pot căuta și destinațiile cu bilete de avion sub 100 euro și city breakuri pentru următoarele 6 săptămâni”, a declarat Claudia Tocilă, director de marketing la Vola.ro.

Bilete mai accesibile către Belgia și Germania

Prețul unui zbor dus-întors către principalele destinații europene în perioada târgurilor de Crăciun variază între 66 și 292 euro/persoană, cu 8% mai mic decât în 2024. Românii pot profita de numeroase rute directe operate din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara spre destinațiile cele mai populare ale iernii.

Cele mai ieftine bilete de avion, cu prețuri sub 100 euro / pentru un zbor dus-întors, rămân în continuare pentru destinații precum Bruxelles, Gdansk, Berlin, Nuremberg, Praga și Varșovia. În schimb, zborurile către țările nordice, spre destinații precum Copenhaga, Tallinn, Oslo, Stockholm sau Helsinki rămân cele mai scumpe, din cauza numărului redus de operatori low-cost și a faptului că unele rute implică escale.

Prețurile biletelor variază și în funcție de perioada din decembrie aleasă pentru călătorie: cu cât ne apropiem mai mult de Crăciun sau de data de plecare, cu atât prețul biletelor de avion crește.

Românii care vor să călătorească la târgurile de Crăciun trebuie să știe că diferența între o călătorie la începutul lunii și una în perioada sărbătorilor este de la simplu la dublu. Astfel, un bilet dus-întors costă în medie 98 de euro, însă tarifele aproape se dublează în intervalul 24-28 decembrie, când cererea este foarte mare, ajungând la o medie de 187 de euro.

Cele mai mari târguri de Crăciun din Europa atrag anual milioane de vizitatori și generează un impact economic uriaș. Printre cele mai vizitate se numără Wiener Christkindlmarkt din Viena, cu aproximativ 3 milioane de vizitatori pe an și o cheltuială medie de ~30 de euro per persoană doar pentru mâncare și băuturi.

Urmează Strasbourg, cu aproximativ 2 milioane de vizitatori, și de piețele-gigant din Germania, precum Dortmund (peste 3,5 milioane vizitatori) și Stuttgart (~3,6 milioane). Alte piețe populare, precum Leipzig, atrag aproape 3 milioane de oameni anual.

Totodată, crește interesul pentru destinații mai puțin aglomerate, dar la fel de fermecătoare, precum Riga, Gdańsk sau Cracovia, care oferă târguri autentice și prețuri accesibile. Pentru ruta București-Gdańsk, prețurile pornesc de la 71 de euro dus-întors.