Aplicația Mo-Bi Maps permite vizualizarea pe hartă a poziției autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor

Aplicația Mo-Bi Maps le permite utilizatorilor să vadă pe hartă poziția în timp real a autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor din regiunea București-Ilfov.

Totodată, pasagerii pot urmări rute, pot consulta informații despre vehicule și afla informații suplimentare, inclusiv date despre trafic. În acest fel, călătorii pot înțelege mai ușor cum circulă mijloacele de transport și își pot planifica mai bine deplasările zilnice.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) continuă să dezvolte soluții digitale proprii pentru îmbunătățirea transportului public din regiunea București-Ilfov, potrivit unui comunicat transmis redacției.

Un astfel de exemplu este Mo-Bi Maps, harta interactivă de mobilitate realizată intern de TPBI, cu resurse proprii și cu tehnologii deschise.

„Aplicația Mo-Bi Maps a fost publicată pe platforma Interreg Europe ca exemplu de bună practică în utilizarea datelor deschise și a instrumentelor digitale pentru mobilitate urbană la nivelul Uniunii Europene. Această recunoaștere confirmă că TPBI dezvoltă și implementează soluții moderne de mobilitate urbană, bazate pe digitalizare, date deschise și tehnologii inovatoare, contribuind direct la creșterea atractivității transportului public în regiunea București-Ilfov”, precizează TPBI.

Platforma este construită pe baza principiilor de date deschise, ceea ce înseamnă că informațiile despre transportul public sunt puse la dispoziție într-un mod transparent și pot fi folosite gratuit pentru dezvoltarea de soluții utile comunității, menționează sursa citată.

În același timp, codul-sursă al aplicației este disponibil public, astfel încât modul în care platforma este construită poate fi consultat, verificat și reutilizat.