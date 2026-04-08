ARF: Rama electrică RE-IR Coradia Stream cu numărul 17 a fost recepționată și va fi pusă în circulație

Rama electrică RE-IR de tip Coradia Stream-TS17 a fost recepționată, miercuri, de o echipă mixtă formată de responsabili de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), EGIS și Alstom.

Acum, rama electrică Coradia Stream se află la Depoul Alstom, situat în incinta Atelierelor CFR Grivița, și va fi predată operatorului InterRegional Călători, pentru a fi pusă în serviciul comercial.

„Precizăm că unitatea TS17 reprezintă trenul electric interregional cu numărul 17 construit și furnizat de producătorul francez Alstom. Aceasta face parte din lotul celor 13 trenuri atribuite de ARF, în cadrul CSP-L2 RUIC 1/2026, aprobat prin HG 1178/2025”, conform ARF.

Cele patru rute pe care urmează să circule aceste trenuri sunt: București Nord-Brașov-Cluj Napoca; București Nord-Brașov; Brașov-Deda-Cluj Napoca; Cluj Napoca-Deva-Timișoara Nord.

Contractul a fost încheiat în 2022, de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu Alstom Ferroviaria S.p.A., și prevede furnizarea a 37 de rame electrice interregionale noi RE-IR.

„Acest obiectiv de investiții care face parte dintr-un proiect fazat, ce are ca Autoritate de Management Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, este derulat în două etape succesive: prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, iar a doua este cofinanțată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, potrivit ARF.

Valoarea totală a proiectului este de 1,709 miliarde de lei, iar perioada de implementare era de 24 de luni (01.01.2024 – 31.12.2025), dar a fost prelungită.

Obiectivul proiectului este conectarea Capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.