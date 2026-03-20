ARR și-a lansat pagini oficiale pe Facebook, Instagram, Tik-Tok și Youtube

Autoritatea Rutieră Română (ARR) și-a lansat oficial canale de comunicare în social media.

„În dorința de a crește transparența și de a facilita accesul cetățenilor la informații de interes public, Autoritatea Rutieră Română anunță consolidarea prezenței sale pe platformele de socializare. Scopul nostru este de a transforma comunicarea instituțională într-un dialog deschis, rapid și eficient”, informează instituția.

Astfel, pentru a evita dezinformarea și pentru a vă asigura că accesați date oficiale, puteți urmăriți activitatea ARR exclusiv pe următoarele pagini:

• Facebook: https://www.facebook.com/ARR.romania

• Instagram: https://www.instagram.com/arr.romania

• Tik Tok: https://www.tiktok.com/@arr.romania

• Youtube: https://www.youtube.com/@arr_ro

„Ne dorim ca paginile noastre să fie un spațiu sigur pentru schimbul de idei. Prin urmare, vă rugăm să respectați următoarele linii directoare:

1. Limbaj adecvat: Nu vor fi tolerate comentariile injurioase, discriminatorii sau instigatoare

la ură.

2. Protecția datelor: Vă rugăm să nu postați date cu caracter personal (CNP, adrese, numere de telefon) în secțiunile de comentarii.

3. Moderare: Instituția își rezervă dreptul de a șterge conținutul care încalcă legislația în

vigoare sau bunele maniere”, se mai arată în informarea ARR.

Rețelele de socializare sunt utilizate atât pentru informare, cât și pentru furnizarea de instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea sistemelor informatice ale instituției.

„Pentru solicitări oficiale, petiții sau documente care necesită număr de înregistrare, vă rugăm să folosiți în continuare adresa de e-mail oficială: relatii_publice@arr.ro sau sediul instituției din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010873, România”, precizează ARR.