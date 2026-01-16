Asigurători: Despăgubiri prin CASCO pentru 754 de mașini, zilnic

Companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO, în primele nouă luni din 2025, potrivit unui comunicat al UNSAR.

Valoarea medie a plăților efectuate zilnics-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane de lei.

Aceste date evidențiază rolul esențial al polițelor CASCO în protejarea vehiculelor și în limitarea impactului financiar al evenimentelor neprevăzute, indiferent de natura acestora.

UNSAR susține că doar aproximativ 1 din 10 vehicule din România este protejat printr-o poliță CASCO, astfel că majoritatea proprietarilor de mașini rămân expuși unor pierderi financiare semnificative în cazul producerii unor evenimente nedorite.

În funcție de vechimea autovehiculului, pot fi identificate soluții adecvate pentru prevenirea pierderilor financiare, însă este nevoie de consultarea specialiștilor.

Cele mai mari despăgubiri CASCO sunt asociate avariilor produse în urma accidentelor rutiere și incendiilor. Majoritatea evenimentor au avut loc pe teritoriul României. Însă, au fost înregistrate și daune semnificative în afara granițelor, în țări precum Ungaria, Italia și Germania. Această realitate subliniază importanța protecției extinse oferite de polițele CASCO, inclusiv în contextul mobilității internaționale.

„Aceste cifre evidențiază importanța polițelor CASCO, care oferă protecție financiară rapidă atât persoanelor fizice, cât și companiilor – în fața evenimentelor neprevăzute care pot apărea în trafic și nu numai”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte & director general al UNSAR.

Importanța unei polițe CASCO devine și mai evidentă în sezonul rece, când riscurile asociate utilizării vehiculelor cresc semnificativ. Condițiile meteo nefavorabile (poleiul, zăpada, vizibilitatea redusă sau temperaturile extreme) pot conduce la un număr mai mare de accidente și avarii ale vehiculelor, dar și la daune provocate de fenomene naturale, precum căderile de copaci, gheață sau grindină. În acest context, polița CASCO este un instrument esențial de protecție financiară.

„Puțini români ar putea suporta pagubele rezultate în urma unui accident sau a unui incendiu. Polițele CASCO oferă protecție propriilor vehicule și siguranță financiară atunci când ne confruntăm cu evenimente neprevăzute, mai ales în perioadele cu risc crescut, precum sezonul rece”, a precizat Alina Bărbulescu, Coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.