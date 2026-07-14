Atenție, șoferi! Tentative de fraudă prin SMS!

În ultimele ore circulă mesaje SMS care folosesc în mod fraudulos numele Ministerului Transporturilor pentru a-i determina pe șoferi csă plătească amenzi fictive. „Destinatarii sunt anunțați că ar fi fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Aceste mesaje NU sunt autentice”, avertizează DRDP Craiova.

Recomandări:

– Nu răspundeți la astfel de mesaje;

– Nu accesați linkurile primite;

– Nu introduceți date personale sau bancare pe paginile indicate.

Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon. În cazul sancțiunilor contravenționale, acestea se comunică în mod oficial, prin proces-verbal de constatare a contravenției, transmis prin Poșta Română, în condițiile prevăzute de lege.