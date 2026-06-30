Atenționare de călătorie MAE: Țările de Jos introduc o taxă pentru camioane

Începând cu data de 1 iulie, În Țătile de Jos intră în vigoare taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere aplicabilă camioanelor din categoriile de vehicule N2 și N3.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează operatorii economici și cetățenii români care efectuează transport rutier de marfă în acest stat că se aplică amenzi dacă nu plătesc această taxă.

Taxa se aplică în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră supusă tarifării, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială pentru monitorizare (OBU).



De la aceeași dată, se vor efectua controale și vor fi aplicate sancțiuni.

În acest context, MAE recomandă operatorilor de transport să se informeze din timp cu privire la noile reglementări și la modalitatea de achitare a taxei, accesând site-ul www.trucktoll.nl.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Secției Consulare a Ambasadei României la Haga: +31703541580; +31703228612; +31703319980.

Aeste apeluri sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție următoarul număr de telefon de urgență al Ambasadei României la Haga: +31651596107.

Totodată, MAE reamintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.