Autovehicule DAC a livrat două autobuze electrice către orașul Vișeu de Sus

Autovehicule DAC a livrat două autobuze electrice DAC CityLINE 408.60 către orașul Vișeu de Sus. Vehiculele sunt configurate pentru transportul public urban și periurban.

Modelul livrat este construit pe o arhitectură compactă, sub 9 metri, ceea ce îl face potrivit pentru trasee locale unde manevrabilitatea, accesul facil și capacitatea bună de transport trebuie să funcționeze împreună.

Capacitatea vehiculelor este de până la 60 de pasageri, iar autonomia – de până la 330 km eSORT2, cu baterii Litiu Fier Fosfat (LFP) de 193 kWh și putere de încărcare de până la 120 kW DC / 22 kW AC.

Autobuzele sunt echipate pentru exploatare zilnică în condiții de transport public modern, inclusiv cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, funcție de îngenunchere. Totodată, sunt dotate cu o cameră marșarier și senzori de parcare în dotarea standard.

Configurația este completată de aer condiționat și sistem de încălzire, iluminat full LED și sisteme de asistență pentru șofer precum ABS, ASR și EBS.

„Livrarea celor două autobuze electrice la Vișeu de Sus este un exemplu concret de proiect care transformă mobilitatea locală din intenție în realitate. Pentru noi, fiecare astfel de livrare înseamnă validarea unei direcții clare: vehicule electrice relevante pentru nevoile reale ale comunităților, cu beneficii practice în exploatare, în confortul pasagerilor și în reducerea impactului asupra mediului. Ne bucurăm să vedem că tot mai multe administrații locale aleg soluții moderne și responsabile pentru transportul public”, a declarat Sergiu Bolocan, CEO Autovehicule DAC.

Despre Autovehicule DAC

Autovehicule DAC dezvoltă vehicule comerciale electrice pentru transport public, servicii municipale și aplicații profesionale, cu accent pe soluții practice, adaptate cerințelor reale de operare și tranziției către mobilitate sustenabilă.